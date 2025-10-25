Temporal en el AMBA: más de 110 mm de lluvia y la avenida General Paz bajo agua, rescates y barrios inundados

La intensa tormenta en Buenos Aires acumuló más de 110 mm de lluvia en pocas horas, con barrios inundados, rescate de vecinos en la General Paz y alerta naranja por tormentas. También rige alerta amarilla por vientos en la Ciudad y el conurbano.

La fuerte tormenta que golpeó esta madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó graves anegamientos, calles bajo agua y rescates en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en pocas horas cayeron más de 112 milímetros de lluvia, superando ampliamente el promedio mensual de octubre.

Uno de los puntos más críticos fue la avenida General Paz, donde sectores completos quedaron bajo el agua y se registraron imágenes de gran impacto. A la altura de Beiró, un hombre fue rescatado por personal de emergencia cuando el agua le llegaba hasta la cintura. Autos particulares y taxis quedaron varados en plena traza.

Desde el Gobierno de la Ciudad, informaron que “durante la madrugada se superó el promedio de lluvias de todo octubre en menos de cuatro horas” y que equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Los barrios más golpeados fueron Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa Urquiza, Saavedra, Liniers y Villa Pueyrredón, donde se acumularon entre 114 y 155 milímetros de agua.

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura, agravando los anegamientos en el norte porteño.

En tanto, el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, explicó en diálogo con Radio Mitre que “la situación es de calles y avenidas anegadas en San Martín y en zonas de la provincia y Ciudad de Buenos Aires tras las lluvias de la madrugada”.

García agregó: “San Martín tiene algunas calles y arterias anegadas. Venimos de varios días y meses de inestabilidad que se repite. Aunque la tormenta fue más débil de lo pronosticado, el piso está saturado de agua y no escurre”.

En San Martín, se observaron más de medio metro de agua en las inmediaciones de la municipalidad. Además, se registraron evacuaciones preventivas en algunos barrios y trabajos coordinados en Salto y Arrecifes, donde familias debieron abandonar sus viviendas.

El funcionario provincial indicó que “va a seguir lloviendo hasta el mediodía”, y pidió a la población evitar salir de sus casas durante el evento. “La recomendación es quedarse adentro porque surgen esos encharcamientos y obstrucciones, y no vemos lo que hay debajo del agua”, alertó.

Por su parte, Juan Ignacio Salari, secretario de Mantenimiento Urbano de la Ciudad, detalló que “el aporte de agua en la cuenca del arroyo Maldonado alcanzó el 143% a las seis de la mañana” y que, aunque el caudal comenzó a descender con el correr de las horas, “el nivel seguía elevado, situándose en un 108%”.

Salari agregó que la situación en la avenida General Paz comenzó a normalizarse pasadas las 7 de la mañana, tras alcanzar su punto máximo entre las 6:45 y las 7:00.

El funcionario recordó que la Ciudad se encuentra bajo alerta naranja y pidió precaución al circular o manipular objetos en balcones, ya que el viento se mantiene fuerte y podrían producirse accidentes.

En cuanto a las autopistas, se reportaron anegamientos en la Panamericana, Dellepiane y la autopista Buenos Aires–La Plata, con tránsito reducido y equipos trabajando en los drenajes. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente hasta que el agua bajara.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que las lluvias continuarán durante la mañana, con mejoras hacia la tarde. Se espera una temperatura máxima de 21 grados, con vientos del sur de hasta 69 km/h y cielo mayormente nublado durante el resto del día.