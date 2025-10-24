Habrá transporte público gratuito en las elecciones nacionales del 26 de octubre

El Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, dispuso que el próximo 26 de octubre, durante las elecciones nacionales, el transporte público automotor y fluvial será gratuito en toda la provincia para facilitar el acceso de los votantes a las urnas.

La medida fue establecida a través de la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, y replica el esquema aplicado durante los comicios provinciales del 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a sus lugares de votación sin costo.

El beneficio alcanza a los servicios regulares de transporte público automotor urbano, interurbano de media y larga distancia bajo jurisdicción provincial, y al transporte fluvial del Delta del Paraná. Además, se contempla el refuerzo de frecuencias para facilitar los traslados durante la jornada electoral.

Desde la cartera provincial aclararon que la disposición rige para las líneas provinciales, que van de la 200 a la 499, mientras que las líneas municipales —del 500 en adelante— deberán adherir voluntariamente a la medida. En tanto, las líneas nacionales (de la 1 a la 199) están bajo la órbita del Gobierno nacional.

Al respecto, el ministro Martín Marinucci afirmó: “El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”.

Asimismo, el funcionario subrayó: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Finalmente, el Ministerio de Transporte bonaerense invitó a los municipios a adherir a la iniciativa, reafirmando el compromiso de la gestión provincial con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.