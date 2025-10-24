Choque de trenes en San Miguel: al menos 12 heridos leves en la estación General Lemos

El accidente ocurrió anoche en la estación General Lemos, en el partido de San Miguel, cuando dos formaciones del Ferrocarril Urquiza colisionaron lateralmente. Doce personas sufrieron heridas leves y el servicio permanece interrumpido mientras se realizan las pericias.

Un choque entre dos trenes del Ferrocarril General Urquiza dejó al menos 12 personas con heridas leves en la noche de este jueves, en la estación General Lemos, ubicada en la localidad bonaerense de Campo de Mayo, partido de San Miguel.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió poco antes de las 20 cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal por vías separadas. En la zona del cambio de vías, uno de los trenes —que se dirigía hacia Federico Lacroze— descarriló y colisionó lateralmente con el otro, de acuerdo con los primeros reportes.

El conductor del tren número 11, identificado como Cristian Sánchez (38), confirmó que la formación que manejaba se salió de las vías, aunque resultó ileso, al igual que su colega Carlos Araujo (31), quien estaba al mando del otro tren.

Desde Metrovías, concesionaria a cargo del servicio, informaron que el hecho fue un “rozamiento entre formaciones” y señalaron que las causas se encuentran bajo investigación.

Sin embargo, las imágenes del lugar mostraban hierros retorcidos, asientos destruidos y un clima de pánico entre los pasajeros, lo que reflejó la magnitud del impacto. Tras la colisión, se cortó la luz dentro de los vagones, lo que sumó dramatismo al episodio.

El SAME asistió a doce personas, en su mayoría con golpes leves. Un hombre fue trasladado con cortes en las piernas a un hospital de la zona, mientras que otros pasajeros se acercaron por sus propios medios a recibir atención médica.

Entre los heridos trasladados al Hospital Larcade fueron identificados: Walter Cuestas (52), José Fernández Larramendia (48), Mariano Pucheco (32), Emanuel Ramírez (32), Lucas Pauricio (43), Carlos Barrionuevo (35) y Sylen Narváez (24).

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la Policía Federal y equipos de emergencia, mientras el servicio del Urquiza permanecía interrumpido a la espera de las pericias que determinarán las causas del accidente.

Así quedó el interior de una de las formaciones