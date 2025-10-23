Soledad Martínez respaldó a Diego Santilli en Vicente López durante la recta final de la campaña bonaerense

En la etapa final de la campaña provincial, Diego Santilli fue recibido por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien le expresó su respaldo político. Ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad y la coordinación metropolitana.

En la recta final de la campaña bonaerense, el candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, recibió el respaldo de la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, Soledad Martínez.

El encuentro se realizó en el Centro de Monitoreo del municipio, donde ambos dirigentes dialogaron sobre la importancia de fortalecer la seguridad, la coordinación metropolitana y la gestión local como ejes fundamentales del desarrollo provincial.

Según indicaron desde el entorno del candidato, la reunión fue “una señal de unidad y trabajo conjunto en la provincia”, en un contexto donde la seguridad y la eficiencia en la gestión municipal ocupan un lugar central en la agenda electoral.

El encuentro tuvo lugar ayer por la tarde, horas antes de la reunión que Santilli mantuvo con el expresidente Mauricio Macri y los principales candidatos del PRO, donde se formalizó el respaldo del partido a su candidatura.