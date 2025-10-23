Elecciones legislativas 2025: quiénes compiten por las 35 bancas en provincia de Buenos Aires y cómo influye la Boleta Única de Papel

El próximo domingo 26 de octubre, los bonaerenses renovarán 35 bancas en la Cámara de Diputados en comicios que por primera vez usarán la Boleta Única de Papel. Compiten 18 listas, entre ellas Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Provincia Unidas, Potencia y el Frente de Izquierda, con figuras como Jorge Taiana, Diego Santilli, Nicolás del Caño y Florencio Randazzo.

La provincia de Buenos Aires definirá 35 bancas en la Cámara de Diputados el domingo 26 de octubre, en una jornada que estrenará a nivel nacional el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) para agilizar y transparentar el acto de votar.

La competencia en territorio bonaerense estará marcada por la fragmentación política: 18 listas presentaron candidatos para disputar las bancas, en un panorama con ofertas que van desde espacios del peronismo unido hasta coaliciones de izquierda y frentes libertarios.

Entre las principales propuestas figura Fuerza Patria (FP), la coalición que reúne al peronismo bonaerense y que irá encabezada por Jorge Taiana, seguido por Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

En tanto, La Libertad Avanza (LLA) afrontó una crisis interna: José Luis Espert, quien inicialmente figuró como primer candidato, renunció tras el escándalo por la recepción de 200 mil dólares vinculados al empresario Federico “Fred” Machado, imputado en causas internacionales. Esa baja dejó el primer lugar en manos de Diego Santilli (referente del PRO), aunque la imagen de Espert seguirá figurando en la Boleta Única debido a que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó reimprimir las papeletas a último momento.

En los primeros puestos de esa nómina también figura Karen Reichardt.

Otra oferta con peso es Provincia Unidas, que pone como cabeza de lista al exministro del Interior Florencio Randazzo. La alianza Potencia presentará a María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Frente de Izquierda – Unidad competirá con Nicolás del Caño como primera figura, y la Coalición Cívica aparece con Juan Manuel López, junto a otras alianzas de menor porte que completan la oferta electoral bonaerense.

La implementación de la BUP implica que en un mismo papel aparecerán todas las listas y candidatos; el sistema obliga a marcar una única opción por categoría, doblar la boleta según las instrucciones y depositarla en urna, lo que según sus defensores facilitará la fiscalización y reducirá la logística de múltiples boletas partidarias.

Cómo será el voto con Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas 2025

Por primera vez, los bonaerenses votarán con este nuevo sistema. Habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación.

En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Pasos para votar con la Boleta Única de Papel



El elector recibe la boleta con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se marca el casillero correspondiente (una sola marca por categoría).

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Al finalizar, se firma el padrón y se recibe la constancia de voto junto con el DNI.



Tipos de voto con la Boleta Única



Voto afirmativo: cuando el elector marca una opción electoral válida.

Voto nulo: si hay marcas en más de una opción por categoría, inscripciones extrañas o se incluyen objetos ajenos.

Voto en blanco: cuando no se marca ninguna preferencia.

Voto recurrido: cuando la validez del voto es cuestionada y queda a disposición de la Justicia Electoral.



Donde Voto

Hace clic acá para consultar tu lugar de votación