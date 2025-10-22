Robo de auto en General Pacheco: persecución y tres detenidos por el COT Tigre

Tres personas fueron detenidas luego de sustraer un vehículo en General Pacheco y escapar a gran velocidad. Gracias a las cámaras del Centro de Operaciones Tigre, los sospechosos fueron interceptados por la policía tras una intensa persecución.

Tres personas fueron detenidas en General Pacheco luego de robar un vehículo y darse a la fuga. El Centro de Operaciones Tigre (COT) activó un operativo de seguimiento junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, logrando interceptar a los sospechosos pocas cuadras después del hecho.

El ilícito ocurrió durante la tarde en la intersección de Ruta 197 y Perú, cuando los delincuentes amenazaron con un arma blanca al propietario del vehículo para sustraerlo. El hecho fue alertado rápidamente por un vecino, lo que permitió la inmediata respuesta de las autoridades.

Desde la central del COT Tigre, se desplegó un seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia. Las imágenes registraron el recorrido del rodado durante la fuga, lo que permitió coordinar la persecución entre los móviles del COT y la policía.

Durante la huida, los sospechosos perdieron el control del vehículo y colisionaron en el paso nivel del túnel de Henry Ford. Tras el impacto, descendieron del rodado e intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y detenidos por los efectivos a las pocas cuadras.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho fue registrado íntegramente por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre, que permitió seguir minuto a minuto la persecución y la captura final.