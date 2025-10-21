Zoonosis en Vicente López: calendario de castraciones y vacunaciones gratuitas de octubre

El Municipio de Vicente López continúa promoviendo el bienestar animal con nuevas jornadas gratuitas de Zoonosis en octubre, que incluirán castración, vacunación antirrábica y desparasitación en distintos barrios del distrito.

El Municipio de Vicente López, a través de su Dirección de Zoonosis, continúa desarrollando acciones para promover la salud y el bienestar animal en todos los barrios del distrito. Durante el mes de octubre, se llevarán adelante nuevas jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

La primera jornada tendrá lugar el jueves 23 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Plaza Domingo F. Sarmiento, ubicada en Lope de Vega y Mendoza, en la localidad de Carapachay. La siguiente se realizará el jueves 30 de octubre, en el mismo horario, en la Plaza La Paz, situada en Cornelio Saavedra 1901, Florida Oeste.

En ambas fechas la atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo, y las actividades se suspenderán en caso de lluvia. Los perros deberán asistir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora.

A través de estas iniciativas, el municipio busca garantizar el acceso gratuito a la salud animal, fomentar la tenencia responsable y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Además, Vicente López cuenta con un Centro de Zoonosis ubicado en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se brindan servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación, ecografías, atención veterinaria y adopción responsable.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y sábados de 8 a 12 horas.

Los vecinos pueden solicitar turnos a través de VICENTE, el asistente virtual del municipio, enviando un mensaje por WhatsApp al 11 2287 3894 o ingresando a www.vicentelopez.gov.ar/bienestar-animal