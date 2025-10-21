edición 7904 - visitas hoy 28495

Vicente López

Zoonosis en Vicente López: calendario de castraciones y vacunaciones gratuitas de octubre

Zoonosis en Vicente López
El Municipio de Vicente López continúa promoviendo el bienestar animal con nuevas jornadas gratuitas de Zoonosis en octubre, que incluirán castración, vacunación antirrábica y desparasitación en distintos barrios del distrito.

El Municipio de Vicente López, a través de su Dirección de Zoonosis, continúa desarrollando acciones para promover la salud y el bienestar animal en todos los barrios del distrito. Durante el mes de octubre, se llevarán adelante nuevas jornadas gratuitas de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.


La primera jornada tendrá lugar el jueves 23 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Plaza Domingo F. Sarmiento, ubicada en Lope de Vega y Mendoza, en la localidad de Carapachay. La siguiente se realizará el jueves 30 de octubre, en el mismo horario, en la Plaza La Paz, situada en Cornelio Saavedra 1901, Florida Oeste.


En ambas fechas la atención será por orden de llegada, sin necesidad de turno previo, y las actividades se suspenderán en caso de lluvia. Los perros deberán asistir con collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadora.


A través de estas iniciativas, el municipio busca garantizar el acceso gratuito a la salud animal, fomentar la tenencia responsable y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.


Además, Vicente López cuenta con un Centro de Zoonosis ubicado en Capitán Justo G. de Bermúdez 3484, Olivos, donde se brindan servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación, ecografías, atención veterinaria y adopción responsable.


El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y sábados de 8 a 12 horas.
Los vecinos pueden solicitar turnos a través de VICENTE, el asistente virtual del municipio, enviando un mensaje por WhatsApp al 11 2287 3894 o ingresando a www.vicentelopez.gov.ar/bienestar-animal

Tigre rescató un empate agónico ante Barracas Central en Victoria
CASI y SIC se enfrentan en San Isidro por un lugar en la final del torneo de la URBA
Referentes de Fuerza Patria, Noya y Pereyra, recorren Vicente López para fortalecer la participación rumbo al 26 de septiembre
Axel Kicillof en la CGT: “Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”
Del Caño y Lezcano se reunieron con vecinos de Tres de Febrero que rechazan los negocios inmobiliarios
Volver a planificar: Tigre y el desafío de pensar la ciudad del futuro