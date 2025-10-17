San Isidro avanza con la renovación de luminarias LED en túneles para mejorar la visibilidad y la seguridad vial

El Municipio de San Isidro avanza con el recambio de luminarias a tecnología LED en los túneles vehiculares del distrito, con el objetivo de mejorar la visibilidad, aumentar la seguridad vial y reducir el consumo energético.

El Municipio de San Isidro continúa renovando la iluminación en los túneles vehiculares del distrito, mediante la instalación de tecnología LED que mejora la visibilidad y la seguridad vial, al tiempo que reduce el consumo eléctrico y el impacto ambiental.

En el marco de un plan de modernización del alumbrado público, ya se reemplazaron más de 120 luminarias en los principales túneles del partido. Los trabajos son realizados por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, con el objetivo de brindar una iluminación más potente, uniforme y eficiente.

Durante los últimos meses se completaron las obras en el túnel de Varela, donde se colocaron 8 reflectores de 30W y 4 farolas de 140W en el exterior, optimizando tanto el ingreso como la salida de vehículos. También se intervino el túnel de las Cuatro Barreras, con la renovación de 60 proyectores de 80W, reemplazando equipos antiguos por nueva tecnología LED de bajo consumo.

En Boulogne, se instalaron 44 proyectores de 80W, que aportan una iluminación más potente y pareja en todo el tramo subterráneo. En el túnel de la calle Lasalle (Tren de la Costa) se colocaron 10 luminarias de 50W y se agregaron luces en el acceso por avenida Libertador. Finalmente, en el túnel La Calandria, se instalaron luminarias dentro y en los accesos, mejorando la iluminación de entrada y salida.

Las obras continuarán en los siete túneles restantes del distrito, consolidando un sistema lumínico moderno, con menor consumo energético, mayor durabilidad y menos mantenimiento.

Además, el Municipio lleva adelante el reemplazo de luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana, utilizando tecnología LED para reforzar la seguridad y modernizar el sistema de iluminación en toda la red vial de San Isidro.