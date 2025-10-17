Operativos en Tigre y Escobar por una causa judicial sobre autopartes ilegales

La Policía Bonaerense realizó ayer allanamientos en Tigre, Escobar, Los Cardales y Villa Lynch en el marco de una investigación judicial por asociación ilícita. Se incautaron autopartes nuevas que debían ser destruidas y se sospecha de su venta ilegal.

La Policía Bonaerense llevó adelante durante la mañana de ayer una serie de allanamientos simultáneos en Tigre, Escobar, Los Cardales y Villa Lynch, en el marco de una investigación judicial por asociación ilícita y desvío de autopartes nuevas.

Según fuentes del caso, la pesquisa comenzó tras detectar una presunta maniobra en la que empleados de distintas automotrices habrían facilitado el retiro irregular de componentes nuevos de vehículos, que luego eran vendidos ilegalmente a empresas autopartistas bajo la apariencia de chatarra industrial.

El material incautado incluía partes nuevas de automóviles que habían sido entregadas por terminales como Volkswagen y Ford para su destrucción, conforme a los protocolos de seguridad industrial. Sin embargo, la investigación detectó que esas piezas habían sido desviadas hacia el mercado paralelo, donde se comercializaban como repuestos.

Durante los procedimientos, los agentes inspeccionaron cuatro predios industriales, en los que encontraron grandes volúmenes de autopartes sin destruir, además de computadoras, balances contables y documentación administrativa.

Fuentes judiciales informaron que los operativos estuvieron a cargo de la Superintendencia AMBA Norte de la Policía Bonaerense, bajo la supervisión del juzgado interviniente, y que la causa continúa en trámite mientras se analiza la documentación secuestrada.

No se descarta que surjan nuevos implicados o que se ordenen más allanamientos en los próximos días, conforme avance la investigación.