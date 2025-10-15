edición 7898 - visitas hoy 36409

Tigre

Niños del Delta aprenden a cuidar sus dientes gracias al programa “Sonríe Tigre”

En el marco de la Semana de la Salud Bucal, el Municipio de Tigre, junto a la Facultad de Odontología de la UBA y UNICAM Brasil, llevó adelante talleres, charlas y controles odontológicos para más de 300 estudiantes en la Escuela Primaria N°12 del Delta.

En el Delta de Tigre, más de 300 niños y niñas participaron de una nueva edición del programa municipal “Sonríe Tigre”, en el marco de la Semana de la Salud Bucal. La actividad se desarrolló en la Escuela Primaria N°12, con la participación de profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad UNICAM Brasil, quienes brindaron talleres, charlas y controles odontológicos enfocados en el autocuidado y la prevención.


El secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon, destacó: “Desde hace más de 10 años, el Municipio de Tigre sostiene una política de Estado que acerca a la Facultad de Odontología de la UBA a las escuelas del Delta para la atención de patologías odontológicas y bucales, promoviendo una mejor salud bucal en la comunidad. Es una iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora que continúa consolidándose. Agradecemos a la Facultad de Odontología de la UBA por este convenio y también a los visitantes de la Facultad de Odontología de Brasil."


El Programa "Sonríe Tigre", en funcionamiento desde 2013, articula la acción del Municipio con la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la FOUBA. Su atención está dirigida tanto a los estudiantes como a sus familias y a la comunidad educativa, trabajando año a año hasta lograr el alta básica de los pacientes.



Durante la jornada, los equipos de salud realizaron dinámicas educativas sobre higiene bucal y alimentación saludable, controles odontológicos y entrega de kits de cepillado a los niños y niñas participantes.


Néstor Furci, docente de la UBA y miembro del grupo de odontólogos, señaló: "El programa abarca a niños y niñas desde sala de tres hasta el nivel secundario. Nos ocupamos de la atención integral, con foco en la prevención, el tratamiento de caries y la aplicación de fluoruro para fortalecer los dientes y evitar futuras afecciones. La idea del programa es mantener la continuidad, ya que observamos que se necesitan al menos cuatro o cinco años de seguimiento para estabilizar la salud de los chicos".


Para el desarrollo de los operativos, el Municipio de Tigre aporta insumos, logística, transporte, espacio y alojamiento, mientras que la FOUBA colabora con recurso humano y equipamiento para montar una clínica con tecnología simplificada, garantizando atención de calidad y continuidad en la prevención odontológica.

