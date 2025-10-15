Legisladores bonaerenses de Unión por la Patria repudiaron el acuerdo Milei-Trump y advirtieron por la entrega de soberanía

Los bloques de senadores y diputados bonaerenses de Unión por la Patria difundieron un comunicado en el que repudiaron los dichos de Donald Trump durante su encuentro con Javier Milei. Acusaron al Gobierno nacional de “entregar la soberanía” y denunciaron un intento de injerencia extranjera en la política argentina.

Los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires difundieron un comunicado en el que expresaron su “más enérgico rechazo” a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la reunión bilateral con Javier Milei.

Según el documento, los legisladores consideraron que las declaraciones del mandatario norteamericano “revelan la inaceptable intención de condicionar la economía y la democracia de nuestro país, en un acto de denostación absoluta de nuestra independencia”.

El texto difundido bajo el título “Argentina o Milei” cuestiona además el rumbo económico del Gobierno. “Durante 2025, Javier Milei y Luis Caputo tomaron deuda por 40.000 millones de dólares para sostener el gobierno y sus nefastas políticas económicas”, advirtieron.

En otro tramo, los representantes del espacio remarcaron que el modelo “de ajuste sobre los sectores más vulnerables, ruptura del tejido productivo, dólar barato y bicicleta financiera” muestra signos de agotamiento.

El comunicado también hace referencia a “la revelación de audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, y a supuestos “vínculos y transferencias de dólares provenientes del narcotráfico hacia el principal candidato de La Libertad Avanza”, hechos que –según el texto– “terminaron de destruir la credibilidad del gobierno”.

Los legisladores sostuvieron que el reciente anuncio de un nuevo salvataje financiero del Tesoro de Estados Unidos “deja en evidencia que el gobierno nacional está entregando la soberanía y nuestros recursos naturales”, tras las declaraciones de Trump, quien condicionó el supuesto acuerdo a un triunfo electoral de Milei.

En el comunicado, Unión por la Patria advirtió además sobre un decreto firmado por el Presidente el 26 de septiembre, que autoriza el ingreso de medios y personal militar estadounidense para la “Operación Tridente” en las bases navales de Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. “Resulta preocupante que no exista información pública respecto a estos ejercicios militares, más aún cuando dos de las bases están en territorio bonaerense”, señalaron.

“La escena refleja que ni Milei ni Trump están al tanto de que en 1810 Argentina eligió dejar de ser una colonia”, expresa otro pasaje del comunicado, calificando la postura del mandatario argentino como “entreguista e inaceptable”.

El texto concluye con una advertencia: “Mientras Milei y sus funcionarios se arrodillan ante el Presidente de Estados Unidos, los asesores de Trump se reúnen en Argentina con legisladores nacionales digitando la política del país. Han tomado el gobierno”.

Finalmente, los bloques legislativos reafirmaron que “el pueblo argentino siempre tendrá la última palabra, y ningún presidente debe permitir ni festejar la intromisión de una potencia extranjera”.