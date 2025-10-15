edición 7898 - visitas hoy 20141

Policiales / Tigre

Tigre: impactante persecución y detención de tres ladrones tras un robo en el centro

Los delincuentes asaltaron un local en pleno centro de Tigre y escaparon en un vehículo. Gracias al rápido accionar del Centro de Operaciones Tigre y el apoyo de la Policía bonaerense, fueron detenidos en Rincón de Milberg. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Tres individuos fueron detenidos en Rincón de Milberg luego de robar en un comercio del centro de Tigre y darse a la fuga. El hecho ocurrió en horas del mediodía y quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).


Todo comenzó cuando un vecino alertó al sistema de emergencias sobre un robo en un local comercial ubicado en pleno Tigre centro. Desde la base de monitoreo del COT, los operadores lograron identificar el vehículo en el que escapaban los sospechosos y coordinaron el operativo de seguimiento.


Según informaron fuentes del municipio, el automóvil circulaba por la calle Luis Pereyra en dirección a Italia, lo que permitió desplegar un cerrojo preventivo. En el procedimiento participaron agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes iniciaron una persecución que se extendió hasta el cruce de Williams y Rincón, en Rincón de Milberg.


Allí los sospechosos fueron interceptados y tres hombres resultaron aprehendidos. Uno de ellos intentó escapar a pie, pero fue detenido a los pocos metros. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

