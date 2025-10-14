Sergio Massa defendió la soberanía argentina tras la reunión Milei–Trump: “Lo nuestro es lo único que nos va a hacer grandes”

El líder del Frente Renovador respondió en redes sociales a la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, reivindicando los valores nacionales y el trabajo argentino. En su mensaje, destacó que “nuestro campo, nuestras industrias y nuestras universidades” son la base del crecimiento y reafirmó su defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera.

Tras la reunión mantenida entre Javier Milei y Donald Trump, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) en el que defendió la soberanía nacional y reivindicó los valores productivos de la Argentina.

“Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”, escribió Massa.

Con estas palabras, el exministro de Economía buscó poner en valor a los sectores que sostienen el desarrollo nacional y diferenciarse del modelo que impulsa el Gobierno de Milei, centrado en la especulación financiera.

El mensaje, según interpretaron en su entorno, apunta a reafirmar la defensa del empleo argentino, la producción y la educación pública como pilares del crecimiento.

El posteo estuvo acompañado por un video institucional en el que Massa expresa: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

La publicación generó gran repercusión en redes sociales, en un contexto de creciente debate por el rumbo económico y las relaciones exteriores del país.