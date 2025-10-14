Pablo Acevedo cuestionó la aprobación de una torre en Rincón de Milberg

El concejal del Frente Renovador – Fuerza Patria rechazó el proyecto que habilita la construcción de una torre de 321 departamentos en Rincón de Milberg. Advirtió que la iniciativa, impulsada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios TS2 S.A., “supera la capacidad de infraestructura de la zona” y anunció que su bloque pedirá una investigación judicial por posibles conflictos de interés.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre, el concejal Pablo Acevedo (Frente Renovador – Fuerza Patria) votó en contra del proyecto 247/2025, que autoriza la construcción de una torre de 321 departamentos en Rincón de Milberg. La iniciativa fue presentada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios TS2 S.A., cuyo apoderado es Jorge Omar Lambiris, conocido por su participación en los edificios Brickell.

Acevedo cuestionó que el expediente haya sido aprobado sin esperar la discusión del nuevo Código de Zonificación, que el propio Ejecutivo había anunciado meses atrás.

“Si la voluntad política era rediscutir el modelo de ciudad, ¿por qué avanzar hoy con una torre que ignora esa mesa de diálogo y la preocupación generalizada de la comunidad?”, expresó el concejal durante su intervención.

El edil advirtió que el desarrollo supera la capacidad de infraestructura existente y generará un fuerte impacto en el tránsito, los servicios y la identidad barrial.

“Estamos hablando de cientos de autos entrando y saliendo todos los días en calles que ya están colapsadas. No se trata solo de tránsito: se trata de seguridad, de calidad de vida y de preservar la identidad de los barrios.”, remarcó.

Además, Acevedo anunció que su bloque solicitará a la Justicia una investigación sobre posibles conflictos de interés en torno al proyecto.

“Queremos que se publique la lista de funcionarios municipales, concejales o familiares directos que posean unidades en las torres Brickell u otros desarrollos vinculados al señor Lambiris. Los vecinos merecen transparencia.”, afirmó.

El concejal recordó los antecedentes judiciales del empresario y pidió extremar los controles sobre el origen de los fondos. “Cuando quien promueve una torre carga con denuncias por contrabando agravado, no podemos mirar para otro lado.”, subrayó.

Finalmente, Acevedo confirmó que el bloque Fuerza Patria votó en contra del proyecto, argumentando que la obra responde a “el negocio de unos pocos en detrimento del interés colectivo”.