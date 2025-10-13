San Fernando rumbo a los Juegos Bonaerenses: una delegación récord competirá en más de 100 disciplinas

Una delegación integrada por jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad partió desde la Plaza del Bicentenario hacia Mar del Plata para participar en las finales provinciales. “Lo más importante es que disfruten y sean felices”, expresaron las autoridades locales.

Con un fuerte espíritu comunitario, San Fernando despidió a más de 350 representantes locales que viajaron a Mar del Plata para participar en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, donde competirán en más de 100 disciplinas culturales y deportivas hasta el sábado 18 de octubre.

La emotiva despedida se realizó en la Plaza del Bicentenario, donde las autoridades locales se acercaron para acompañar a la delegación conformada por jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

El secretario de Deporte, Carlos Traverso, celebró el compromiso de los participantes y afirmó: “Muy contentos de despedir hoy a más de 350 personas, deportistas y artistas que nos van a representar en este torneo tan importante para la Provincia de Buenos Aires”.

También estuvo presente el director general de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, quien destacó el valor social de la experiencia: “Es una alegría enorme que un montón de chicos y chicas acompañen representando a San Fernando con este orgullo sanfernandino la final provincial en Mar del Plata”.

Rodríguez Núñez agregó además: “Es un espacio de competencia, pero también de encuentro donde comparten saberes y es muy bueno que como Estado podamos acompañar estas propuestas”.

En el mismo sentido, alentó a los participantes: “Las medallas son bienvenidas, pero lo más importante es que sean felices y disfruten esta experiencia que no van a olvidar jamás”.

La comitiva sanfernandina, una de las más numerosas de la competencia, está integrada por deportistas y artistas que participarán en una amplia variedad de disciplinas. Entre ellas se destacan fútbol, hockey, patín, lucha y newcom, además de teatro, artes plásticas, dibujo, cocina, malambo, cumbia y objeto tridimensional, entre otras expresiones culturales.

El grupo viajó acompañado por sus profesores y entrenadores, quienes trabajaron durante meses para alcanzar esta instancia.

El año pasado, San Fernando tuvo una actuación destacada al obtener 22 medallas en total, entre ellas 11 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, consolidándose como uno de los distritos más competitivos de la Provincia.