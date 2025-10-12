Nicolás Del Caño recorrió Madygraf donde cuestionó al gobierno y la Justicia por el aval a Santilli

Durante su visita a la fábrica recuperada Madygraf en Garín, Nicolás del Caño cuestionó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de La Libertad Avanza y criticó la reimpresión de boletas que implicaría un gasto millonario para el Estado.

Durante su recorrida por la fábrica recuperada Madygraf en Garín, Nicolás del Caño habló con medios locales sobre la reciente decisión de la Cámara Nacional Electoral que habilita a Diego Santilli a encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre.

"Nosotros ya manifestamos en el Tribunal Electoral nuestro rechazo tanto a que el candidato sea Santilli como fundamentalmente a esto de la reimpresión de la boleta que todavía no hay un fallo de la cámara, sí hay un fallo de parte del fiscal que plantea que no se dé lugar a la reimpresión porque materialmente es inviable," expresó Del Caño.

El dirigente del Frente de Izquierda sostuvo que la reimpresión de boletas implicaría un gasto de 15 millones de pesos a cargo del Estado, mientras la administración actual asegura que no hay fondos para emergencias críticas como la discapacidad. "Eso es inaceptable directamente y además porque están vencidos los plazos, es decir, esto ya pasó todas las instancias y estamos a poquísimos días de la elección," agregó.

En el marco de su visita a Madygraf, Del Caño también destacó el modelo de gestión de la fábrica recuperada: "Yo creo que es un ejemplo de que las fábricas pueden funcionar sin los patrones. Los trabajadores son los únicos que pueden dar una respuesta frente a la catástrofe a la que nos están llevando quienes gobiernan y todos sus cómplices."

Sobre la replicabilidad de este modelo en otras fábricas, señaló: "Esto tiene un límite si no hay una estatización donde realmente sean los trabajadores los que gestionen y planifiquen en conjunto. La salida es que los propios trabajadores tomen el control, pero no puede ser sin un apoyo estatal."

Respecto a las expectativas electorales de la izquierda, Del Caño afirmó: "La expectativa que tenemos es poder renovar las bancas. De izquierda pone en juego cuatro bancas, dos por la provincia de Buenos Aires que junto a Romina del Pla vamos en esta elección tratando de aumentar la representación parlamentaria."

Además, insistió en la importancia de diferenciar a la izquierda de otros espacios: "No se queden masticando bronca en su casa con desilusión, sino apostar a una fuerza de trabajadoras, trabajadores y jóvenes que siempre ha estado del mismo lado."

Del Caño también se refirió al reciente acuerdo en discusión con Estados Unidos, calificándolo de colonialista: "Esto muestra el nivel de sumisión de este gobierno. Se plantea la entrega de nuestros bienes comunes naturales, posibilidad de bases militares y reformas laborales y previsionales que profundizan el ajuste sobre los trabajadores."

Finalmente, criticó a otras listas opositoras: "Estas candidaturas son de oportunismo de ocasión. Buscan capitalizar espacios del peronismo no kirchnerista, pero no representan una alternativa frente a La Libertad Avanza ni frente a los que se presentan como oposición. La gente debe tener en cuenta esto y no dejarse engañar por alternativas que después votan las leyes del gobierno de turno."