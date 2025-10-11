El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino

El Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense aprehendieron a dos hombres que circulaban armados por Benavídez. La intervención se concretó luego del alerta de un vecino y el seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad municipales.

Dos hombres que circulaban armados por Benavídez fueron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de un rápido operativo que se activó tras el aviso de un vecino.

El hecho ocurrió en el límite entre Tigre y Escobar, donde un vecino alertó a las autoridades tras observar a personas armadas dentro de un vehículo. De inmediato, los agentes del COT comenzaron el seguimiento del rodado a través del sistema de cámaras de monitoreo municipales.

En paralelo, un móvil del COT se dirigió a la zona y logró interceptar el vehículo en el cruce de la Ruta 27 e Italia. Allí, los efectivos realizaron la requisa correspondiente y confirmaron la presencia del armamento denunciado.

Los dos individuos fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Municipio de Tigre destacaron que la tecnología aplicada al sistema de seguridad, junto con la coordinación entre las cámaras y los móviles del COT, fue determinante para concretar la detención en pocos minutos.

Video de la detención