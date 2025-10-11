edición 7894 - visitas hoy 20666

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino

El COT detuvo a dos hombres armados en Benavídez tras la denuncia de un vecino
El Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense aprehendieron a dos hombres que circulaban armados por Benavídez. La intervención se concretó luego del alerta de un vecino y el seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad municipales.

Dos hombres que circulaban armados por Benavídez fueron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de un rápido operativo que se activó tras el aviso de un vecino.


El hecho ocurrió en el límite entre Tigre y Escobar, donde un vecino alertó a las autoridades tras observar a personas armadas dentro de un vehículo. De inmediato, los agentes del COT comenzaron el seguimiento del rodado a través del sistema de cámaras de monitoreo municipales.


En paralelo, un móvil del COT se dirigió a la zona y logró interceptar el vehículo en el cruce de la Ruta 27 e Italia. Allí, los efectivos realizaron la requisa correspondiente y confirmaron la presencia del armamento denunciado.


Los dos individuos fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la Justicia.


Desde el Municipio de Tigre destacaron que la tecnología aplicada al sistema de seguridad, junto con la coordinación entre las cámaras y los móviles del COT, fue determinante para concretar la detención en pocos minutos.


Video de la detención

Últimas Noticias

El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
El Coro del Fin del Mundo celebró su 15° aniversario con un concierto en el Museo de Arte Tigre
La Escuela N°3 de Tigre celebró 155 años de historia junto a su comunidad educativa
La Escuela N°3 de Tigre celebró 155 años de historia junto a su comunidad educativa
Convocatoria abierta para “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”: el certamen que impulsa a bandas locales
Convocatoria abierta para “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”: el certamen que impulsa a bandas locales
La Junta Electoral bonaerense rechazó la reimpresión de Boletas tras la renuncia de Espert
La Junta Electoral bonaerense rechazó la reimpresión de Boletas tras la renuncia de Espert
Impactante choque en la Panamericana: auto aplastado bajo camión y rescatista herido en Escobar
Impactante choque en la Panamericana: auto aplastado bajo camión y rescatista herido en Escobar
El Municipio de San Isidro reorganiza la línea 707 para mejorar la frecuencia y reducir superposiciones
El Municipio de San Isidro reorganiza la línea 707 para mejorar la frecuencia y reducir superposiciones