Impactante choque en la Panamericana: auto aplastado bajo camión y rescatista herido en Escobar

Un Fiat Mobi colisionó con un camión detenido en la banquina a la altura del km 45,5 de la Panamericana. Dos personas quedaron atrapadas y un rescatista resultó herido durante el operativo de rescate.

Un violento accidente se produjo este jueves al mediodía en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 45,5, en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar. Un Fiat Mobi colisionó contra un camión Scania T113 con acoplado, que estaba detenido sobre la banquina, quedando completamente incrustado debajo de la estructura de carga.

El impacto atrapó a dos de las tres personas que viajaban en el automóvil, obligando a los bomberos voluntarios de Escobar a utilizar herramientas hidráulicas para cortar la carrocería y liberar a las víctimas, en un procedimiento que se extendió por más de una hora. Tras el rescate, el SAME trasladó a los heridos a un nosocomio con heridas graves.

Durante el operativo, un rescatista resultó herido en la cabeza por el desprendimiento de un expansor hidráulico. Damián González, integrante del cuerpo de Bomberos, detalló: “Se usaron minicojines, como colchones inflables chicos. Tienen gran capacidad de levantamiento. No explotó, pero la carga suspendida empujó uno de los tacos y golpeó a un rescatista”.

El accidente también paralizó la circulación en sentido a CABA, afectando la mano hacia Provincia debido a la congestión y la curiosidad de los automovilistas. La Policía Bonaerense, junto a móviles municipales y Defensa Civil, instruyó un sumario por lesiones culposas, a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Fuentes locales indicaron que el camión había estacionado en la banquina por problemas técnicos antes de ser embestido. Además, se reportó la participación de un segundo camión, aunque el énfasis del operativo estuvo sobre el Fiat Mobi.

No fue el único incidente en la Panamericana durante la jornada: a unos 3 km en el ramal Campana, un choque entre un colectivo escolar y un camión dejó una persona herida, generando más congestión en la autopista.

El mes pasado, la Panamericana también registró un accidente de gran impacto cuando un camión con carga de pollos congelados se incendió a la altura del km 32 del Acceso Norte, sin heridos, pero reduciendo uno de los carriles y provocando demoras en los ramales Pilar y Escobar.