Manejaba alcoholizado y chocó de frente contra un móvil del COT en Don Torcuato

Un conductor que circulaba por Ruta 202 en Don Torcuato protagonizó un fuerte choque frontal contra un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT). El test de alcoholemia arrojó 1.6 g/l, y el hecho fue captado por las cámaras municipales.

Un conductor alcoholizado protagonizó un choque frontal contra un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) en la localidad de Don Torcuato. El siniestro ocurrió en la mañana del martes en el cruce de Ruta 202 y Quintanilla, y fue registrado por las cámaras de seguridad municipales.

De acuerdo con las imágenes, el automóvil que manejaba la persona involucrada perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la patrulla del COT que circulaba en sentido opuesto.

Tras el impacto, Agentes de Tránsito y bomberos voluntarios se acercaron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes de ambos vehículos y controlar la zona.

Al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1.6 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la ley.

Pese a la violencia del choque, ninguno de los involucrados resultó con heridas de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

El hecho quedó documentado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre, que permitieron observar con precisión el momento del siniestro y el accionar posterior de los servicios de emergencia.