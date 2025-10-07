Kicillof advirtió que Milei “rifa el trabajo argentino” y llamó a defender la industria nacional

El gobernador bonaerense visitó la Cooperativa Cristal Avellaneda junto a Juan Grabois, Jorge Ferraresi y Gildo Onorato, donde criticó las políticas económicas del presidente Javier Milei y llamó a defender la industria y el empleo nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este martes la Cooperativa Cristal Avellaneda junto a Juan Grabois, el intendente Jorge Ferraresi y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, donde cuestionó duramente las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Estamos en un momento crucial, un verdadero parteaguas para nuestro futuro: en la próxima elección vamos a elegir entre un modelo de especulación financiera como quiere Milei u otro de mayor igualdad, derechos y justicia social”, sostuvo Kicillof, al encabezar la recorrida por la fábrica recuperada.

En ese marco, el mandatario bonaerense remarcó: “Mientras todos los países del mundo están tomando medidas para cuidar el empleo y la producción, Javier Milei se propuso rifar el trabajo argentino y la industria nacional”. Y agregó: “Los bonaerenses no queremos un país de rentistas, en donde se exploten los recursos naturales para llevarlos al exterior sin valor agregado, mientras la inmensa mayoría sufre la pérdida del empleo y la caída de sus ingresos”.

El Gobernador también advirtió: “El Gobierno nacional quiso convencer a la sociedad de que podía aplicar un ajuste salvaje y, a la vez, mantener el apoyo popular: eso ya quedó demostrado en las urnas que no es cierto”. En ese sentido, afirmó que “el pueblo bonaerense no quiere ajustes ni narcocandidatos: quiere salud, educación y trabajo para vivir mejor”.

Por su parte, Juan Grabois subrayó: “Las verdaderas historias de lucha, como ocurrió en esta fábrica recuperada, las llevan adelante los trabajadores, los jubilados y los estudiantes: sin ellos no hay un verdadero cambio político”. Y añadió: “En octubre vamos expandir a todo el país el triunfo que se logró en septiembre en la provincia de Buenos Aires: es necesario ponerle un freno urgente a esta tragedia de Milei”.

La Cooperativa Cristal Avellaneda fue fundada en 2002 y recuperó las marcas Durax y Cristalux, consolidándose como una de las principales empresas del mercado de vajillas. Hoy produce en tres turnos para abastecer el mercado interno y exportar a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y México. Con financiamiento del Banco Provincia, avanza además con la reconstrucción de un horno destinado a la fabricación de envases de vidrio.

Durante la actividad, Gildo Onorato destacó: “Esta jornada es fundamental para poner en valor al sector cooperativo ante un Gobierno nacional que día a día destruye nuestro tejido productivo”. Y agregó: “Los y las bonaerenses queremos un proyecto que defienda la industria y que tenga como protagonista a la clase trabajadora para fortalecer las economías locales”.

En tanto, el intendente Jorge Ferraresi afirmó: “Desde el primer día estamos construyendo una oposición que sea capaz de ponerle un freno a Milei: estuvimos en la calle acompañando a los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los jubilados y todos los que se manifestaron contra el ajuste”. Y sostuvo: “No podemos quedarnos solo en el pasado, tenemos también que pensar el futuro: para eso es fundamental dar continuidad a las políticas públicas que impulsa la provincia de Buenos Aires para acompañar a las cooperativas y cuidar al sector productivo”.

Para cerrar, Kicillof llamó a respaldar a su espacio político en las próximas elecciones: “El 26 de octubre tenemos que volver a llenar las urnas de votos por los candidatos de Fuerza Patria, que son los únicos que están convencidos de que el camino es ampliar derechos y llevar dignidad a nuestro pueblo”.

También participaron del acto los ministros Augusto Costa, Walter Correa y Andrés Larroque; los subsecretarios Ariel Aguilar y Daniel Menéndez; los diputados nacionales Eduardo Toniolli y Natalia Zaracho; el senador provincial Federico Fagioli; la jefa de Gabinete local Magdalena Sierra; y los dirigentes Jorge “Cholo” Ancona y Alejandro Gramajo.