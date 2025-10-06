En Tigre, Nicolás del Caño denunció ajuste y corrupción en el gobierno de Milei

Durante una recorrida por la feria de Troncos del Talar, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó al gobierno de Javier Milei por mantener a José Luis Espert como candidato pese al escándalo “NarcoEspert”, y advirtió que el ajuste afecta a trabajadores y jubilados.

El diputado nacional y referente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, visitó la feria de Troncos del Talar en el partido de Tigre, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Durante la recorrida, criticó duramente al gobierno de Javier Milei por mantener al diputado José Luis Espert en la lista de candidatos, pese al escándalo conocido como “NarcoEspert”.



“En aquel debate de 2021 le señalé que debía explicar cómo financiaba sus campañas y quién era Fred Machado, porque había recibido dinero de un narcotraficante. En ese momento se hizo el desentendido, pero hoy todo se confirma”, recordó Del Caño en diálogo con medios locales.



El dirigente sostuvo que el caso “revela el entramado de corrupción e impunidad con el que se mueve este gobierno”, y cuestionó las explicaciones de Espert: “No es creíble que alguien que viajó 35 veces en los aviones de un narco diga que no lo conocía”, afirmó.

Sobre la decisión de Milei de mantenerlo en las listas, Del Caño consideró que “es sospechoso que lo sostenga; habría que preguntarse qué sabe Espert que Milei no quiere que se conozca”.

Durante la entrevista, también se refirió al ajuste económico y la pérdida del poder adquisitivo: “El ajuste no lo está pagando la casta, lo está pagando el jubilado, el pequeño comerciante, el laburante y el estudiante. Nos decían que después del ajuste los salarios iban a mejorar, pero lo único que creció fue la deuda y la pobreza”, expresó.

Finalmente, llamó a fortalecer una alternativa política desde la izquierda: “Frente a la decepción con los gobiernos anteriores y el ajuste brutal de este gobierno, la izquierda tiene el desafío de ofrecer una salida para los trabajadores, los jóvenes y los jubilados. Necesitamos diputados que se planten en el Congreso y en las calles contra estas medidas que van en contra del pueblo trabajador”, concluyó.