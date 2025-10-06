Santilli: “Me toca asumir la responsabilidad, quiero apoyar este modelo de cambio”

El diputado del PRO, Diego Santilli, asumirá como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert. El legislador habló de “responsabilidad”, respaldó al presidente Javier Milei y pidió unidad para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El diputado del PRO, Diego Santilli, será el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de la decisión de José Luis Espert de declinar su postulación. El legislador confirmó que asumirá el liderazgo de la lista y expresó: “Me toca asumir la responsabilidad”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

La noticia se conoció tras el anuncio que Espert realizó en redes sociales, lo que tomó por sorpresa a Santilli. “Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”, explicó.

El referente del PRO se manifestó a favor de reimprimir las boletas de la alianza luego de que Espert fuera apartado por sus vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado, aunque aclaró que la definición corresponde a los apoderados partidarios. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, subrayó.

En relación con el panorama electoral, Santilli destacó la necesidad de trabajar unidos: “Venimos de una elección muy complicada. Tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”.

El diputado pidió al electorado republicano asistir a las urnas el domingo 26 de octubre, y se mostró confiado: “Tenemos que tener más diputados y senadores. Es difícil pero no imposible. El concepto es subámonos, terminemos las discusiones, las peleas, lo interno y juntémonos todos por esta Argentina que nos falta hacer”.

También defendió el rumbo del Gobierno nacional: “Este es el camino. No es por la cara, es por el concepto, por el proyecto, por el rumbo que trazó el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar a hacer el cambio”.

El flamante candidato agregó: “Hicimos un esfuerzo hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, pero por algo lo eligieron a Javier Milei”.

Asimismo, Santilli contó que mantuvo comunicaciones con Mauricio Macri y Cristian Ritondo tras conocerse los cambios en las listas. “Todos tenemos que jugar. Necesitamos que el Presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, señaló.

En ese sentido, insistió: “El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar ahora. Hay que ir por lo que falta, por un país que crezca, que se desarrolle, que salga hacia adelante. Hay que sumar”.

Finalmente, reafirmó su nombre como primer candidato y confirmó su presencia en el Movistar Arena, donde Javier Milei presentará su nuevo libro. “No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr. Eso hablaría mal de nosotros como país, no como partido”, concluyó.