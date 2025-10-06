edición 7891 - visitas hoy 37674

Política / Tigre

Rodolfo Hyland participó en el Foro de Jóvenes Políticos en Lima, Perú, junto a referentes de toda América

El empresario y dirigente de La Libertad Avanza, Rodolfo Hyland, formó parte del encuentro internacional realizado en Lima, Perú, donde líderes jóvenes de todo el continente debatieron sobre los desafíos políticos y económicos de la región.

El empresario y referente de La Libertad Avanza en Tigre formó parte del encuentro internacional realizado los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre en Lima, Perú, donde participaron jóvenes líderes de todo el continente y contó con la participación especial de Alex Bruesewitz, asesor del presidente Donald Trump.


Durante el foro, Rodolfo Hyland expuso sobre uno de los temas centrales del debate político contemporáneo: “Capitalismo vs. Estatismo”, destacando la importancia de la libertad económica, la responsabilidad individual y la reducción del gasto público como pilares del progreso de las naciones.


“Latinoamérica necesita más libertad y menos burocracia. El Estado debe dejar de asfixiar a los que producen. La única forma de generar prosperidad es devolverle poder a la gente y confianza a los mercados”, afirmó Hyland en su intervención.


Además, el referente tigrense mantuvo reuniones con dirigentes de distintos países para impulsar una red de jóvenes comprometidos con los valores de la libertad, la transparencia y la gestión eficiente.


Hyland destacó la figura de Alex Bruesewitz, asesor cercano al expresidente Donald Trump, quien disertó sobre liderazgo político, comunicación y la defensa de las ideas conservadoras y promercado en Estados Unidos y el mundo.


“Este tipo de encuentros muestran que la batalla cultural por la libertad se está dando en toda América. Argentina no está sola en este cambio de época”, subrayó Hyland.


El empresario continúa consolidando su perfil internacional y su compromiso con llevar al plano local las ideas de eficiencia, transparencia y protagonismo ciudadano que impulsa el presidente Javier Milei.

