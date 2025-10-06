Marina Salzmann y Sofía Vannelli dialogaron con vecinos de Vicente López sobre la Boleta Única y las políticas de ajuste

En la Plaza de los Inmigrantes, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Marina Salzmann, y la senadora provincial Sofía Vannelli encabezaron una jornada informativa sobre la Boleta Única de Papel y criticaron el impacto del ajuste económico del gobierno nacional.

En Vicente López, Marina Salzmann, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, y Sofía Vannelli, senadora provincial y referente del Frente Renovador en el distrito, encabezaron una jornada de diálogo con vecinos en la Plaza de los Inmigrantes para explicar el uso de la Boleta Única de Papel que se implementará en las próximas elecciones.

Durante el encuentro, las dirigentes también abordaron las consecuencias del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que —según expresaron— afecta especialmente a jubilados y trabajadores.

“Estamos recorriendo los barrios para explicar esta nueva forma de votación y, al mismo tiempo, conversar con los jubilados y trabajadores sobre el fuerte ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei, un ajuste que recae principalmente en los sectores más vulnerables”, señaló Salzmann.

En las charlas, varios vecinos manifestaron preocupación por los presuntos vínculos con el narcotráfico del primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, lo que generó un intenso debate entre los presentes.

Por su parte, Vannelli subrayó la importancia del contacto directo con los vecinos.

“Estas recorridas son fundamentales para explicar cómo se vota y, sobre todo, para escuchar a los vecinos, que sienten en carne propia las consecuencias de las políticas de ajuste. Nuestro compromiso es estar presentes, dando respuestas y acompañando”, afirmó.

De la jornada participaron además dirigentes y concejales de distintas vertientes del peronismo, entre ellos Laura Bariza (kirchnerismo), Roberto Pace (Frente Renovador) y la concejal electa del PJ Soledad Nocito, junto a militantes renovadores y referentes barriales.