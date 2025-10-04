Vuelve Expo Jardín de Easy en Unicenter: actividades, talleres y diversión en familia

La feria se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en Easy Unicenter, con más de 40 stands, charlas, talleres y propuestas para grandes y chicos. La entrada es libre y gratuita.

Easy anunció una nueva edición de Expo Jardín, la feria dedicada a la jardinería, la decoración y los espacios al aire libre, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 10 a 19 (ante la posibilidad de mal tiempo para el domingo, el horario del sábado se extiende hasta las 21hs) horas, en Unicenter, Playa H, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer más de 40 stands de proveedores de Easy, descubrir novedades en productos de jardín y hogar, y participar de charlas, demostraciones y capacitaciones sobre jardinería, paisajismo y sustentabilidad.

El evento contará con actividades para toda la familia, sorteos, juegos y descuentos exclusivos. El inicio oficial será el sábado a las 11 horas, con una actividad de cardio dirigida por Julieta Puente.

Entre los talleres destacados se encuentran:



Huerta urbana en casa



Jardines verticales



Plantas nativas y biodiversidad



Diseño de espacios verdes sustentables



Además, habrá demostraciones prácticas de poda, compostaje y técnicas de paisajismo, pensadas tanto para principiantes como para aficionados.

Expo Jardín de Easy propone un fin de semana diferente, combinando aprendizaje, entretenimiento y compras, en el shopping más importante del país.