edición 7887 - visitas hoy 39833

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

Vuelve Expo Jardín de Easy en Unicenter: actividades, talleres y diversión en familia

Vuelve Expo Jardín de Easy en Unicenter: actividades, talleres y diversión en familiaVuelve Expo Jardín de Easy en Unicenter: actividades, talleres y diversión en familia
La feria se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en Easy Unicenter, con más de 40 stands, charlas, talleres y propuestas para grandes y chicos. La entrada es libre y gratuita.

Easy anunció una nueva edición de Expo Jardín, la feria dedicada a la jardinería, la decoración y los espacios al aire libre, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 10 a 19 (ante la posibilidad de mal tiempo para el domingo, el horario del sábado se extiende hasta las 21hs)  horas, en Unicenter, Playa H, con entrada libre y gratuita.


Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer más de 40 stands de proveedores de Easy, descubrir novedades en productos de jardín y hogar, y participar de charlas, demostraciones y capacitaciones sobre jardinería, paisajismo y sustentabilidad.


El evento contará con actividades para toda la familia, sorteos, juegos y descuentos exclusivos. El inicio oficial será el sábado a las 11 horas, con una actividad de cardio dirigida por Julieta Puente.


Entre los talleres destacados se encuentran:



  • Huerta urbana en casa

  • Jardines verticales

  • Plantas nativas y biodiversidad

  • Diseño de espacios verdes sustentables


Además, habrá demostraciones prácticas de poda, compostaje y técnicas de paisajismo, pensadas tanto para principiantes como para aficionados.


Expo Jardín de Easy propone un fin de semana diferente, combinando aprendizaje, entretenimiento y compras, en el shopping más importante del país.

Últimas Noticias

Comparativa de modelos: iPhone 17 vs iPhone 17 Pro y Pro Max en Chile
Comparativa de modelos: iPhone 17 vs iPhone 17 Pro y Pro Max en Chile
Wos vuelve a Obras: show íntimo en el Templo del Rock
Wos vuelve a Obras: show íntimo en el Templo del Rock
Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas
Se viene una nueva edición de La Noche de los Museos en Tigre con talleres, música y visitas guiadas
San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
San Isidro instaló más de 100 cámaras con inteligencia artificial en plazas y parques
Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto
Persecución de película en Don Torcuato: el COT detuvo a un hombre que robó un auto
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza
Axel Kicillof participó de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios junto a Fernando Espinoza