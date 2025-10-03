Wos vuelve a Obras: show íntimo en el Templo del Rock

Tras más de tres años sin presentarse en Capital Federal, Wos regresa a la Ciudad de Buenos Aires con un recital íntimo y cercano en el estadio Obras Sanitarias el próximo 27 de noviembre.

Después de más de tres años sin presentarse en Capital Federal, Wos vuelve a casa con un show único en el emblemático estadio Obras Sanitarias, el próximo 27 de noviembre. La propuesta será parte de una residencia íntima y cercana en el histórico Templo del Rock.

La ticketera oficial será Coolco. La preventa comenzará el martes 7 de octubre a las 12 hs, por 24 horas o hasta agotar stock, exclusiva con Tarjeta Naranja en 3 y 6 cuotas sin interés. La venta general estará disponible desde el miércoles 8 de octubre a las 12 hs.

El regreso se da luego de un año y medio de la histórica noche en la que presentó su último álbum, Descartable, en un estadio de Racing Club colmado por más de 40.000 personas. Durante 2024, Wos recorrió Argentina y el mundo con 40 shows, y ahora vuelve a Buenos Aires con una propuesta compacta que recorrerá las canciones más destacadas de su carrera.

En esta oportunidad, el artista elige dejar atrás la magnitud de los grandes estadios y reencontrarse con su público en un formato más íntimo: “hoy Wos se aleja de la grandilocuencia que parece haber ya cansado, y siente la necesidad de esto, estar en casa”, expresaron desde su entorno.

Consolidado como una de las figuras más influyentes de la música nacional y de habla hispana, Wos ha sabido unir géneros, generaciones y culturas. Su rap poético, cargado de sensibilidad, resistencia y energía, lo convirtió en un referente indiscutido que logra conmover y provocar tanto en la música como en la sociedad.

El Estadio Obras será testigo de este reencuentro, en un show independiente producido junto a sus colaboradores y amigos de Doguito Records, el sello que fundó en 2018 junto a su mánager Peter Ehrlich.