Últimos días para visitar la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Vicente López

Este sábado 4 de octubre se realizará el cierre de la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta” en Florida, con la presentación de un libro sobre la vida del artista.

Este sábado 4 de octubre a las 16 horas, la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida) será escenario del cierre de la muestra “Alberto Trabucco vuelve a la Quinta”, que rindió homenaje a la vida y obra del reconocido artista en el mismo espacio donde creó gran parte de su producción.

Como parte de la jornada de clausura, se presentará el libro “Trabucco, vida y obra de un fantasma”, escrito por Adriano Dell’Orco, vecino de Vicente López, colaborador de la exposición y estudioso del pintor. El autor estará acompañado por Agustín Trabucco, académico del arte y sobrino nieto del artista.

La exhibición reunió 18 obras legadas por Trabucco a la Academia Nacional de Bellas Artes, muchas de ellas concebidas en los ambientes de la histórica casona, que con el tiempo se transformó en un espacio cultural abierto a la comunidad.

A lo largo de su carrera, el artista eligió un perfil reservado y alejado del circuito tradicional: nunca aceptó realizar exposiciones individuales, aunque participó durante más de cinco décadas en salones nacionales e internacionales.

Con apenas 20 años debutó en el Salón Nacional de Bellas Artes y, durante medio siglo, participó en certámenes provinciales y nacionales. Fue distinguido con el Premio Estímulo (1930, 1931 y 1935), el Premio Cecilia Grierson (1934), el Gran Premio de Honor del Salón Nacional (1965) y el Gran Premio del Sesquicentenario de la Independencia (1966). También exhibió entre 1955 y 1958 en Barcelona, Estados Unidos, San Pablo y Bruselas.

Tras su fallecimiento en 1990, y por decisión de su madre, la Quinta Trabucco fue donada al municipio de Vicente López. Desde entonces funciona como un espacio cultural público rodeado de un parque de más de una hectárea, donde se desarrollan talleres, exposiciones y actividades abiertas a la comunidad.