San Isidro

Despidos en Rodó Unicenter: trabajadores protestaron por su reincorporación

Despidos en Rodó Unicenter
Trabajadores despedidos de la cadena Rodó en Unicenter se manifestaron junto al Sindicato de Comercio Zona Norte para exigir su reincorporación inmediata.

Un grupo de trabajadores despedidos de la cadena Rodó llevó adelante una protesta en la entrada del local ubicado en el shopping Unicenter de Martínez, en reclamo de su reincorporación. La manifestación contó con el acompañamiento del Sindicato de Comercio Zona Norte.


Los manifestantes denunciaron que las desvinculaciones fueron arbitrarias y reclamaron su “inmediata” marcha atrás. Desde el gremio respaldaron el pedido de restitución de los puestos de trabajo, en un contexto de creciente conflictividad laboral.



