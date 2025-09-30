Néstor Pitrola acompañó la huelga de Bedtime en Tigre: “El riesgo social no tiene techo”

El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, estuvo junto a los trabajadores de Bedtime en Tigre, en huelga y acampe por 16 despidos. Señaló que “el riesgo social no tiene techo y no hay escudo alguno en la Provincia de Buenos Aires”.

El dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, acompañó a los trabajadores plásticos de Bedtime, que se encuentran en huelga por 16 despidos.

La protesta incluye un paro en la planta de Tigre y un acampe frente al depósito de la empresa en Tortuguitas. Los empleados consideran que los despidos son el inicio de un ajuste mayor dentro de la compañía.

En declaraciones públicas, Pitrola advirtió: “El riesgo país está en 1200 puntos, pero el riesgo social no tiene techo y no hay escudo alguno en la Provincia de Buenos Aires”.

El dirigente explicó que la crisis en Bedtime es parte del derrumbe del mercado interno, producto de la caída del poder adquisitivo de la población y del impacto de la importación sobre la industria nacional. “Una realidad que sólo puede ser revertida por la lucha de los trabajadores que ponga fin a esta política criminal, algo que requiere pasar por encima de la burocracia sindical peronista que está paralizada viabilizando los despidos, la precarización laboral y la caída de los salarios mediante paritarias a la baja”, sostuvo.

Pitrola también cuestionó la falta de intervención estatal: “El Ministerio de Trabajo de Walter Correa no interviene en favor de los trabajadores frente a despidos manifiestamente ilegales como los de Bedtime, sumándose a la maniobra patronal para que cada tanda de despidos tenga sólo una salida indemnizatoria si es que la hubiere”.

El conflicto de Bedtime en la zona norte se suma a otros recientes en la industria: Ilva, KTM, Siderca, Georgalos y Secco. “No hay escudo alguno de Kicillof. Sólo un plan de lucha nacional de todo el movimiento obrero hasta derrotar la política de Milei puede derrotar esta sangría. El peronismo sindical y político está empeñado en la gobernabilidad de Milei, mientras discursea para la tribuna y aplica su propio ajuste en las provincias”, afirmó Pitrola.