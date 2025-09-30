Denuncia por estafa en Tigre: un empresario pagó $31 millones y su obra quedó paralizada en Nordelta

Un empresario de Tigre denunció por estafa a la firma Condor S.R.L. tras pagar más de $31 millones para la instalación de un ascensor en su vivienda del Barrio Yacht de Nordelta, obra que permanece detenida desde 2024. La causa quedó en la Fiscalía Criminal y Correccional N°56, a cargo de Mariano Orfila.

Un empresario de Tigre presentó una denuncia penal contra la firma Condor S.R.L. por presunta estafa en una obra que debía ejecutarse en su vivienda del Barrio Yacht de Nordelta. El caso quedó radicado en la Fiscalía Criminal y Correccional N°56, a cargo de Mariano Orfila.

La víctima, representada por su abogado Fernando Madeo Facente, relató que en mayo de 2024 adquirió materiales destinados a la instalación de un ascensor en su propiedad, por un monto de $31.441.000 más IVA. El contrato, remitido por mensajería y firmado por la socia gerente de la empresa, establecía que la constructora debía proveer los materiales, realizar el montaje y entregar el ascensor en funcionamiento, además de presentar la documentación técnica y personal especializado. El plazo fijado era de 180 días.

Sin embargo, según denunció, los incumplimientos comenzaron desde el inicio. Pese a los reclamos, la compañía ofrecía excusas y respuestas evasivas, sin dar fechas concretas de entrega. “Tenían 180 días para la entrega. Firmaron en mayo del año pasado”, recordó el abogado del empresario.

El denunciante aseguró que el 30 de abril de 2025 la empresa realizó una supuesta entrega de materiales, dejados en el garaje de la obra sin remito, embalaje ni protección. Entre ellos había puertas sin plano de medición ni guía técnica, lo que impedía su colocación. A esa altura, sostuvo, no habían entregado los componentes esenciales del ascensor, tampoco presentaron al equipo de montadores ni la documentación requerida. Tras múltiples reclamos, primero recibió evasivas y luego silencio total, lo que dejó la obra paralizada.

“Ese obrar revela un plan defraudatorio”, afirmó el empresario en la denuncia. El escrito destaca que los hechos configuran los elementos del delito de estafa: el ardid inicial, al simular capacidad técnica y voluntad de cumplir; el error inducido en la víctima, que confió en esa simulación e hizo los pagos; el acto de disposición patrimonial, con un desembolso millonario sin contraprestación real; y el perjuicio concreto, tanto por el dinero abonado como por la paralización de la obra.

El abogado añadió que “habría unos 20 empresarios de la construcción en la misma situación”, lo que amplía la magnitud del caso bajo investigación judicial.