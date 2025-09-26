San Isidro celebra el aniversario de Beccar con shows, talleres y un festival de descuentos

El próximo domingo, la calle Juan B. Justo se convertirá en peatonal para festejar el aniversario de Beccar con música en vivo, talleres, feria de emprendedores, gastronomía y descuentos en más de 40 locales.

Este domingo 28 de septiembre, de 12 a 16, la calle Juan B. Justo, entre la Avenida Centenario y General Paz, se transformará en una peatonal para celebrar el aniversario de Beccar. La jornada, organizada por el Municipio de San Isidro, contará con música en vivo, talleres, kermesse, feria de emprendedores, gastronomía y propuestas para toda la familia. En caso de lluvia, la actividad se suspenderá.

La subsecretaria de Cultura, Carolina Ruggero, destacó: “Una fiesta de, por y para los vecinos de Beccar, y también para todos los vecinos de otras localidades que quieran sumarse. Vamos a celebrar jugando, habitando y compartiendo el espacio público, y también disfrutando y valorando los talentos de esta ciudad, entre el arte y la gastronomía y el aporte de las entidades intermedias”.

Desde las 12.30 hasta las 15.30 habrá cuatro talleres a cargo de artistas locales y docentes de las Casas de la Cultura. Además, se podrá disfrutar de una feria de emprendedores, juegos de kermesse y diversas propuestas gastronómicas: desde la parrilla organizada por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes y empanadas (incluyendo opciones vegetarianas) del grupo scout San José Obrero, hasta opciones dulces.

La jornada también incluirá stands del área de Prevención de Adicciones, el Club de Leones —que llevará adelante una campaña de donación de sangre— y el Club Rotary de Beccar, con información sobre la importancia de la vacunación y los distintos servicios que ofrece a la comunidad.

En el escenario principal se presentarán dos bandas locales. A las 13, tocará Jugo de Pera, grupo de Beccar que interpreta covers de rock nacional. Luego, desde las 14.45, será el turno de Mr. Kite, banda tributo a Los Beatles con casi 20 años de trayectoria en festivales de todo el país.

Tras la música en vivo, los vecinos podrán compartir una torta gigante, gentileza de la Panadería Sol Maroño.

En paralelo, el municipio lanzó el programa “Beccar Ahorra”, que ofrece descuentos y promociones en 46 locales durante el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. La lista completa de comercios adheridos puede consultarse en la página oficial del Municipio de San Isidro.