San Isidro renueva las luminarias de Panamericana con tecnología LED

El Municipio de San Isidro puso en marcha un plan integral de modernización de la iluminación en la Autopista Panamericana y sus colectoras, mediante un convenio con Autopistas del Sol (Ausol). El objetivo es renovar un total de 650 luminarias con tecnología LED, de las cuales ya se reemplazaron 130.

El intendente Ramón Lanús destacó la importancia del acuerdo: “Antes de este convenio era difícil gestionar las solicitudes de los vecinos relacionadas a la iluminación de la Panamericana, puesto que dichas luminarias no dependen del Municipio. Con este convenio logramos una gestión conjunta y nos hacemos cargo del recambio a una mejor tecnología pensando en la seguridad y el beneficio de nuestros vecinos”.

El proyecto busca mejorar la seguridad vial y brindar mayor comodidad a los automovilistas, además de aportar eficiencia energética y sustentabilidad. Mientras que el mantenimiento de las luminarias quedará a cargo de Ausol, el Municipio podrá realizar controles complementarios para garantizar la correcta continuidad del servicio.

Los trabajos se realizan por etapas y tendrán una duración de 12 meses. La primera etapa ya concluyó con la instalación de 130 nuevas luminarias LED en puntos clave como el frente y la rotonda del SIC, los frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, el frente del BASI y el Campo Público de Golf de Villa Adelina.

Actualmente, se ejecuta la segunda etapa, que comprende los siguientes tramos: frentistas de acceso Tigre entre Tomkinson y Sucre, frentistas de Panamericana entre Sucre y Capitán Juan de San Martín, el cruce de Panamericana y Avelino Rolón, y la intersección de Avenida Fondo de la Legua y Panamericana.

Con este plan, el Municipio de San Isidro busca reforzar la seguridad de los accesos y modernizar la infraestructura vial de una de las principales vías de entrada y salida del distrito.