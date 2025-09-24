edición 7877 - visitas hoy 19942

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Detuvieron a tres hombres armados en General Pacheco: tenían pedido de captura vigente

Detuvieron a tres hombres armados en General Pacheco: tenían pedido de captura vigente
El Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense interceptaron a tres hombres que circulaban armados en un vehículo en el barrio Las Tunas, General Pacheco. Tras ser identificados, se constató que tenían antecedentes penales y pedidos de captura vigentes. Fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.

En General Pacheco, tres hombres fueron detenidos tras un operativo conjunto del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de que circularan armados a bordo de un vehículo. Los individuos tenían antecedentes penales y pedidos de captura vigentes.


El hecho ocurrió en horas de la tarde en el barrio Las Tunas, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de los sospechosos. Inmediatamente, las cámaras de videovigilancia municipales hicieron el seguimiento del rodado hasta su intercepción en la esquina de Asunción y Avenida de los Constituyentes.


Durante la requisa, los agentes constataron que los tres sujetos portaban armamento y, al cruzar los datos en el sistema, confirmaron que registraban causas abiertas por portación ilegal de armas de fuego y robos.


Finalmente, fueron trasladados a la comisaría de la zona y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con el proceso legal correspondiente.


 

Últimas Noticias

Comenzó en Tigre el Abierto Internacional Masters: más de 50 ajedrecistas compiten por el ranking mundial
Comenzó en Tigre el Abierto Internacional Masters: más de 50 ajedrecistas compiten por el ranking mundial
Paro sorpresivo de La Fraternidad: los trenes circulan a 30 km/h y hay demoras en todas las líneas
Paro sorpresivo de La Fraternidad: los trenes circulan a 30 km/h y hay demoras en todas las líneas
San Isidro impulsa la movilidad sustentable con Autonomy para generar empleo local
San Isidro impulsa la movilidad sustentable con Autonomy para generar empleo local
Cayó la banda que robó en la casa de Pampita: ocho detenidos en Once y La Boca
Cayó la banda que robó en la casa de Pampita: ocho detenidos en Once y La Boca
San Isidro suma cartelería con tiempos de caminata y puntos de interés en el casco histórico
San Isidro suma cartelería con tiempos de caminata y puntos de interés en el casco histórico
Cayó en Merlo la banda que robó un camión con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro
Cayó en Merlo la banda que robó un camión con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro