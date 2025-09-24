Detuvieron a tres hombres armados en General Pacheco: tenían pedido de captura vigente

El Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense interceptaron a tres hombres que circulaban armados en un vehículo en el barrio Las Tunas, General Pacheco. Tras ser identificados, se constató que tenían antecedentes penales y pedidos de captura vigentes. Fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.

En General Pacheco, tres hombres fueron detenidos tras un operativo conjunto del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de que circularan armados a bordo de un vehículo. Los individuos tenían antecedentes penales y pedidos de captura vigentes.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en el barrio Las Tunas, cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de los sospechosos. Inmediatamente, las cámaras de videovigilancia municipales hicieron el seguimiento del rodado hasta su intercepción en la esquina de Asunción y Avenida de los Constituyentes.

Durante la requisa, los agentes constataron que los tres sujetos portaban armamento y, al cruzar los datos en el sistema, confirmaron que registraban causas abiertas por portación ilegal de armas de fuego y robos.

Finalmente, fueron trasladados a la comisaría de la zona y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con el proceso legal correspondiente.