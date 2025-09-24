edición 7877 - visitas hoy 16706

Información General

Paro sorpresivo de La Fraternidad: los trenes circulan a 30 km/h y hay demoras en todas las líneas

El gremio La Fraternidad dispuso este miércoles una medida de fuerza que afecta a todas las líneas ferroviarias, donde las formaciones circulan a 30 kilómetros por hora. La protesta generó fuertes demoras y complicaciones para más de un millón de pasajeros.

Los trenes de todas las líneas circulan este miércoles a 30 kilómetros por hora por una medida de fuerza sorpresiva dispuesta por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas. La protesta afecta a más de un millón de pasajeros que sufren demoras y alteraciones en los horarios habituales.


Según informó Trenes Argentinos, la medida impacta en las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza. Desde la empresa calificaron la decisión sindical como una “medida de fuerza sorpresiva y encubierta” que generó fuerte malestar entre los usuarios.


Las formaciones avanzan de manera muy lenta, lo que derivó en escenas de pasajeros caminando por las vías frente a la falta de servicio, en medio de la bronca y el repudio por la protesta gremial.


La decisión de La Fraternidad responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a distintos reclamos que, según el gremio, aún no tuvieron respuesta por parte de las autoridades.

