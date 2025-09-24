San Isidro impulsa la movilidad sustentable con Autonomy para generar empleo local

El intendente Ramón Lanús anunció un trabajo conjunto con la startup Autonomy para capacitar a vecinos que trabajan como conductores de aplicaciones de viajes. El acuerdo busca potenciar la movilidad sustentable y generar más oportunidades laborales en el distrito.

El Municipio de San Isidro trabajará junto a la startup Autonomy para impulsar la movilidad sustentable y fortalecer la economía local a través de la generación de empleo. La iniciativa apunta a capacitar a vecinos que prestan servicios como conductores de aplicaciones de viajes y a simplificar los trámites de habilitación de vehículos.

Cada vez más personas encuentran en estas plataformas una salida laboral inmediata o un ingreso extra que mejora su calidad de vida. En ese marco, el Municipio y la empresa acordaron un plan de acción público-privado que busca nuevas oportunidades y beneficios para quienes eligen esta actividad.

“Todo nuestro apoyo a proyectos como éste que mueven la economía local. Estamos continuamente pensando políticas que ayuden a quienes generan puestos de empleo de la mano de la movilidad sustentable”, expresó el intendente Ramón Lanús, tras visitar las oficinas de Autonomy en Boulogne.

Desde el Municipio se dictarán capacitaciones de seguridad vial, al tiempo que se avanza en políticas de simplificación administrativa. Además, se continuará impulsando la bolsa de trabajo municipal, que recientemente facilitó la incorporación de vecinos en la apertura de un nuevo local de la cadena Mostaza en San Isidro.

Por su parte, José Trusso, fundador y CEO de Autonomy, destacó: “Valoramos enormemente la apertura y el interés del Municipio de San Isidro en explorar proyectos conjuntos. Estamos convencidos de que la articulación público-privada es clave para generar soluciones sustentables, y queremos trabajar junto al Municipio en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, promuevan nuevas oportunidades de empleo y potencien el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país”.

Acompañaron al intendente en la visita la jefa de Gabinete, Manuela López Menéndez; el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo; la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Clara Sanguinetti; y el subsecretario de Movilidad, Maximiliano Parisi.