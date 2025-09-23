Cayó la banda que robó en la casa de Pampita: ocho detenidos en Once y La Boca

La Policía de la Ciudad detuvo a ocho delincuentes, seis de ellos chilenos, un colombiano y un venezolano, acusados de integrar la banda que ingresó a robar en la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain. Parte del botín fue recuperado durante los operativos.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo esta tarde a ocho delincuentes vinculados al robo en la vivienda de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, ocurrido el viernes por la noche en Palermo.

Los arrestos se concretaron en los barrios de Once y La Boca, tras una serie de operativos coordinados por la División Investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Comunal 3. Entre los detenidos hay seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano.

Siete de los acusados fueron encontrados en un hotel de la calle Callao al 40, en el barrio de Once, mientras que el octavo fue interceptado en La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos negro que era utilizado como apoyo a la banda.

Según la investigación, las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano permitieron identificar a uno de los vehículos que había colaborado en la huida tras el robo. El seguimiento del auto condujo al hotel de Once, donde ingresaron cinco de los sospechosos. Con esa información, la fiscalía autorizó el ingreso y en el momento del procedimiento los acusados intentaron escapar, pero fueron reducidos por el personal policial.

En las habitaciones del lugar se encontraron objetos que Pampita reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

De forma simultánea, otro operativo en La Boca permitió detener al venezolano que viajaba en el Cronos, también vinculado al hecho.

Como parte de la causa, ya se había secuestrado ayer un Volkswagen Suran, vehículo que fue utilizado por los delincuentes para cargar la caja de seguridad sustraída.

De acuerdo con la investigación, la banda habría ingresado a la casa de la modelo violentando una puerta trasera que da a un patio lindero con las vías del ferrocarril.

El caso está a cargo de la Fiscalía Nº48, dirigida por el Dr. Eduardo Rosende, con la Secretaría Única del Dr. Guillermo Rosasco.