edición 7876 - visitas hoy 37420

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro suma cartelería con tiempos de caminata y puntos de interés en el casco histórico

San Isidro suma cartelería con tiempos de caminata y puntos de interés en el casco histórico
El Municipio de San Isidro instaló nueva cartelería urbana con mapas orientativos y direccionadores peatonales en el casco histórico, el centro y la zona del puerto. El objetivo es promover recorridos a pie más accesibles, seguros y sostenibles.

El Municipio de San Isidro avanza con la instalación de un nuevo sistema de cartelería urbana diseñado para facilitar los recorridos a pie y promover la movilidad peatonal en el distrito.


La iniciativa incluye mapas orientativos con transportes, hitos urbanos y puntos de interés, además de carteles direccionadores que informan sobre los lugares destacados y los tiempos de caminata entre distintos puntos de la ciudad.


En esta primera etapa, se priorizó el casco histórico, el centro y la zona del puerto, con un total de nueve carteles que conectan desde el edificio municipal hasta el Bajo de San Isidro, pasando por Plaza Mitre y las estaciones de ferrocarril. Entre los sitios destacados se señalan la Catedral de San Isidro, la estación del Tren de la Costa, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto y el Mirador de los Tres Ombúes.


La cartelería está pensada para vecinos, turistas y visitantes, con el objetivo de fomentar traslados cortos a pie, disfrutar del espacio público y generar un entorno más accesible. El plan también busca acompañar otras medidas del Municipio, como la mejora en la iluminación y la creación de nuevos espacios de encuentro.


Según se informó, el sistema de señalética se extenderá progresivamente a diferentes puntos del distrito, alineando a San Isidro con las grandes ciudades del mundo que avanzan hacia una movilidad inclusiva y sostenible.


 Ubicación de los direccionadores en el casco histórico



  1. Plazoleta del mástil (9 de Julio y Belgrano).

  2. Belgrano y Av. del Libertador.

  3. Ituzaingó y Juan Bautista de Lasalle.

  4. Plaza Mitre (lado Juan Bautista de Lasalle).

  5. Puerto de San Isidro (Primera Junta y Tiscornia).

  6. Pedro de Mendoza y Del Barco Centenera.

  7. Roque Sáenz Peña y Av. del Libertador.

  8. Plaza Yrigoyen (Municipalidad de San Isidro).

  9. Estación San Isidro FFCC Mitre (sobre Cosme Beccar).

Últimas Noticias

Cayó en Merlo la banda que robó un camión con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro
Cayó en Merlo la banda que robó un camión con leche en polvo en la zona portuaria de Retiro
Desalojo en Almagro: la Ciudad recuperó un edificio usurpado hace 9 años y lo devolvió a su dueño
Desalojo en Almagro: la Ciudad recuperó un edificio usurpado hace 9 años y lo devolvió a su dueño
Donald Trump respaldó a Javier Milei en Nueva York: “Tiene mi completo y total apoyo”
Donald Trump respaldó a Javier Milei en Nueva York: “Tiene mi completo y total apoyo”
Freelancers de Argentina podrán cobrar en dólares sin tope y sin comisiones, según nueva medida del BCRA
Freelancers de Argentina podrán cobrar en dólares sin tope y sin comisiones, según nueva medida del BCRA
Polémica por el quinto aumento de combustibles en un mes: los usuarios se enteran recién al cargar
Polémica por el quinto aumento de combustibles en un mes: los usuarios se enteran recién al cargar
Cámaras, botón antipánico y control en vivo: así son las nuevas camionetas para la seguridad vial en provincia de Buenos Aires
Cámaras, botón antipánico y control en vivo: así son las nuevas camionetas para la seguridad vial en provincia de Buenos Aires