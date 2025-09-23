San Isidro suma cartelería con tiempos de caminata y puntos de interés en el casco histórico

El Municipio de San Isidro instaló nueva cartelería urbana con mapas orientativos y direccionadores peatonales en el casco histórico, el centro y la zona del puerto. El objetivo es promover recorridos a pie más accesibles, seguros y sostenibles.

La iniciativa incluye mapas orientativos con transportes, hitos urbanos y puntos de interés, además de carteles direccionadores que informan sobre los lugares destacados y los tiempos de caminata entre distintos puntos de la ciudad.

En esta primera etapa, se priorizó el casco histórico, el centro y la zona del puerto, con un total de nueve carteles que conectan desde el edificio municipal hasta el Bajo de San Isidro, pasando por Plaza Mitre y las estaciones de ferrocarril. Entre los sitios destacados se señalan la Catedral de San Isidro, la estación del Tren de la Costa, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto y el Mirador de los Tres Ombúes.

La cartelería está pensada para vecinos, turistas y visitantes, con el objetivo de fomentar traslados cortos a pie, disfrutar del espacio público y generar un entorno más accesible. El plan también busca acompañar otras medidas del Municipio, como la mejora en la iluminación y la creación de nuevos espacios de encuentro.

Según se informó, el sistema de señalética se extenderá progresivamente a diferentes puntos del distrito, alineando a San Isidro con las grandes ciudades del mundo que avanzan hacia una movilidad inclusiva y sostenible.

Ubicación de los direccionadores en el casco histórico