Desalojo en Almagro: la Ciudad recuperó un edificio usurpado hace 9 años y lo devolvió a su dueño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó esta mañana un edificio de cuatro pisos en Maza 19, Almagro, que había estado usurpado durante 9 años. La propiedad será restituida a su dueño, quien proyecta instalar allí un centro de salud privado.
Según informaron desde la administración porteña, los desalojos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en el espacio público. En menos de dos años ya se realizaron 440 operativos que incluyeron la recuperación de viviendas usurpadas y la restitución inmediata a sus legítimos dueños.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Seguridad, bajo la orden del juez Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°91. También participaron equipos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.
En relación con el operativo, el jefe de Gobierno Jorge Macri sostuvo: “Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.
Desde la gestión porteña remarcaron que entre 2024 y lo que va de 2025 se recuperaron inmuebles de alto valor histórico y simbólico, como la Casa Blaquier en el centro, un predio piquetero en San Telmo ocupado durante 12 años, y el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3400, intrusado desde la década del ‘60. Además, ex hoteles fueron restituidos a sus propietarios.
Estos desalojos se suman a los 10 megaoperativos contra los manteros en Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, así como a la desarticulación de ranchadas en el Aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y de la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro.