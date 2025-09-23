Desalojo en Almagro: la Ciudad recuperó un edificio usurpado hace 9 años y lo devolvió a su dueño

El Gobierno porteño encabezó un operativo en Maza al 19 para desalojar un edificio de cuatro pisos que estuvo ocupado casi una década. La propiedad será restituida a su dueño, que planea instalar un centro de salud.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó esta mañana un edificio de cuatro pisos en Maza 19, Almagro, que había estado usurpado durante 9 años. La propiedad será restituida a su dueño, quien proyecta instalar allí un centro de salud privado.

Según informaron desde la administración porteña, los desalojos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en el espacio público. En menos de dos años ya se realizaron 440 operativos que incluyeron la recuperación de viviendas usurpadas y la restitución inmediata a sus legítimos dueños.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Seguridad, bajo la orden del juez Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°91. También participaron equipos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

En relación con el operativo, el jefe de Gobierno Jorge Macri sostuvo: “Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.

Desde la gestión porteña remarcaron que entre 2024 y lo que va de 2025 se recuperaron inmuebles de alto valor histórico y simbólico, como la Casa Blaquier en el centro, un predio piquetero en San Telmo ocupado durante 12 años, y el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, en Olazábal al 3400, intrusado desde la década del ‘60. Además, ex hoteles fueron restituidos a sus propietarios.

Estos desalojos se suman a los 10 megaoperativos contra los manteros en Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, así como a la desarticulación de ranchadas en el Aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y de la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro.