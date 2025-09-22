Sociedad Rural Argentina pidió la eliminación definitiva de las retenciones tras la baja temporal

La Sociedad Rural Argentina sostuvo que la baja temporal de las retenciones es insuficiente y reclamó su eliminación definitiva, al tiempo que difundió datos sobre la comercialización de la campaña 2024/2025.

Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que la baja temporal de retenciones no es suficiente y reiteró su pedido para que la medida se elimine en forma definitiva.

Desde la entidad señalaron: “Los productores, que no liquidamos sino que vendemos nuestra producción, necesitamos reglas claras y estables que nos den seguridad jurídica para invertir, trabajar y generar desarrollo en todo el país”.

De acuerdo con datos del Instituto de Estudios Económicos de la SRA, aún restan comercializar 55,4 millones de toneladas de granos, lo que representa el 43% del total producido en la campaña 2024/2025. Se trata de 25,8 millones de toneladas de maíz, 21,6 millones de soja, 3,8 millones de trigo y 4,3 millones de otros granos como cebada, sorgo y girasol.

En cuanto a los exportadores, sobre la campaña 2024 los registros indican que se declararon 29 millones de toneladas de soja, mientras que las compras ascienden a 27 millones. Para el caso del maíz, tanto lo declarado como lo comprado fue de 22,7 millones de toneladas.

Respecto al trigo, en 2024 se declaró y compró un total de 11 millones de toneladas, mientras que en lo que va de 2025 se llevan compradas 800.000 toneladas sin declaraciones registradas.