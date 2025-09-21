Emergencia en Ezeiza: un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el AMBA a baja altura antes de aterrizar

Un Boeing 777 de Ethiopian Airlines que cubría la ruta San Pablo–Buenos Aires declaró emergencia por mínimo de combustible y sobrevoló el AMBA a muy baja altitud antes de aterrizar en Ezeiza.

Un vuelo de Ethiopian Airlines que unía San Pablo y Buenos Aires declaró emergencia este sábado por la noche al ingresar con mínimo de combustible y sorprendió a los vecinos del AMBA al descender a muy baja altitud antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Se trató del vuelo ET506, operado por un Boeing 777-260 (LR), que aterrizó a las 20:59 en el Ministro Pistarini tras activar los protocolos de emergencia de la ANAC. Equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron para garantizar la seguridad de la operación. Según informaron fuentes del caso, el arribo se concretó sin incidentes y se preservó la integridad de pasajeros, tripulación y actividades aeroportuarias.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo, con una duración estimada de 2 horas y 32 minutos, pero terminó extendiendo su trayecto a 3 horas y 29 minutos, de acuerdo con datos de FlightRadar24.

En lugar de dirigirse directamente a Ezeiza, la aeronave tomó un rumbo inusual hacia el suroeste, sobrevolando Las Flores y luego girando hacia el norte. Atravesó distintos partidos bonaerenses como La Plata, General Belgrano, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

La maniobra fue llamativa por la baja altura en ciertos tramos. En particular, al pasar por La Matanza, el avión descendió a solo 700 pies (213 metros), lo que generó sorpresa en la población.

“Pasó por Casanova, pensé que se caía”, escribió una usuaria en Instagram al ver al Boeing 777 volando sobre zonas densamente pobladas en medio de una tormenta eléctrica. Según fuentes cercanas a la operación, el desvío y la baja altitud habrían sido una maniobra para evitar penetrar una fuerte formación tormentosa.

Durante la aproximación final, el aeropuerto de Ezeiza cerró sus operaciones entre las 20:55 y las 21:15, priorizando el aterrizaje de emergencia y facilitando la coordinación de autoridades. Una vez en tierra, los equipos de rescate permanecieron en apresto, aunque no fue necesario intervenir.

Desde Ethiopian Airlines confirmaron que, pese al retraso, el avión cumplió con las conexiones previstas y fue utilizado en el mismo día para el vuelo ET507 con destino a Adís Abeba. La compañía no brindó más detalles sobre la causa de la emergencia, aunque trascendió que estuvo vinculada al nivel de combustible disponible al ingreso al área terminal de Buenos Aires.

Los registros oficiales consignaron que, en los instantes previos al aterrizaje, la aeronave descendió con velocidad de 1 nudo y altitud barométrica en cero, según el monitoreo en tiempo real. El despegue desde San Pablo había ocurrido a las 20:15 UTC.

Durante la jornada, vecinos de distintas localidades del Conurbano compartieron imágenes y videos en redes sociales, dando cuenta del desconcierto que provocó el sonido y la cercanía del avión en zonas donde no es habitual el sobrevuelo de vuelos internacionales.