Tigre vencía a Aldosivi pero el partido fue suspendido por lluvia y corte de luz

El equipo de Diego Dabove se imponía con goles de Ignacio Russo y David Romero, pero la tormenta y un corte de luz en el estadio José Dellagiovanna obligaron a suspender el partido frente a Aldosivi.

El partido entre Tigre y Aldosivi fue suspendido a los 28 minutos del segundo tiempo por la intensa lluvia y un corte de luz en el estadio José Dellagiovanna. El conjunto local ganaba 2-0 con goles de Ignacio Russo y David Romero, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se desarrollaba en Victoria con dominio de Tigre, que mostró solidez en defensa y contundencia en ataque. A los 11 minutos de la primera parte abrió el marcador Russo, y a los 37 amplió la diferencia Romero.

En el complemento, Aldosivi intentó reaccionar y a los 23 minutos Yonathan Cabral convirtió de cabeza, pero el tanto fue anulado. El partido mantenía la expectativa con ambos equipos en busca del arco rival, hasta que la tormenta y los problemas eléctricos condicionaron el desarrollo.

Tras varios minutos de interrupción, el árbitro Bryan Ferreyra determinó la suspensión definitiva por el mal estado del campo de juego. Ahora, la AFA deberá resolver cómo y cuándo se completarán los minutos restantes, con Tigre arriba en el marcador y ambos equipos con la necesidad de sumar puntos para sus objetivos en el torneo.

Síntesis del partido



Liga Profesional 2025 – Fecha 9



Tigre 2 – 0 Aldosivi



Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)



Árbitro: Bryan Ferreyra



Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Julián López, Jabes Saralegui; Ignacio Russo, José David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García, Tiago Serrago; Facundo De La Vega, Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Goles en el primer tiempo: 11m. Russo (T), 37m. Romero (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 28m. suspensión por corte de luz y lluvia.

Cambios en el segundo tiempo: Giani, Rodríguez, Palavecino y Preciado (A); Moreno, Sosa y Medina (T).