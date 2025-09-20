Persecución policial en Don Torcuato terminó en Capital con 4 detenidos

La huida de cuatro sospechosos tras un intento de robo en Don Torcuato desató una extensa persecución por Panamericana que comenzó en Tigre y culminó en la Ciudad de Buenos Aires, con todos los individuos detenidos.

Una persecución de gran magnitud que comenzó en Don Torcuato y terminó en la Ciudad de Buenos Aires culminó con cuatro sospechosos detenidos. El operativo se desplegó luego de un intento de robo en una vivienda y fue llevado adelante por el Centro de Operaciones Tigre (COT) junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo del sistema de video vigilancia.

El hecho se inició cuando un vecino alertó a través de la plataforma Alerta Tigre Global sobre la presencia de cuatro individuos que intentaban ingresar a una casa. Los sospechosos huyeron en un vehículo sin dominio, lo que activó de inmediato el protocolo de Protección Ciudadana y la intervención de los móviles que patrullaban la zona.

La fuga comenzó en calle Chile, siguió por Riobamba y desembocó en la autopista Panamericana en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, desatando una persecución de largo recorrido.

Finalmente, las autoridades lograron interceptar el rodado en Capital, donde los cuatro individuos fueron reducidos y detenidos. Todos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.

Video de película: persecución desde Tigre hasta Capital terminó con cuatro detenidos