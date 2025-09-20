edición 7873 - visitas hoy 26776

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Persecución policial en Don Torcuato terminó en Capital con 4 detenidos

Cuatro detenidos tras una persecución desde Tigre hasta la Ciudad de Buenos Aires
La huida de cuatro sospechosos tras un intento de robo en Don Torcuato desató una extensa persecución por Panamericana que comenzó en Tigre y culminó en la Ciudad de Buenos Aires, con todos los individuos detenidos.

Una persecución de gran magnitud que comenzó en Don Torcuato y terminó en la Ciudad de Buenos Aires culminó con cuatro sospechosos detenidos. El operativo se desplegó luego de un intento de robo en una vivienda y fue llevado adelante por el Centro de Operaciones Tigre (COT) junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo del sistema de video vigilancia.


El hecho se inició cuando un vecino alertó a través de la plataforma Alerta Tigre Global sobre la presencia de cuatro individuos que intentaban ingresar a una casa. Los sospechosos huyeron en un vehículo sin dominio, lo que activó de inmediato el protocolo de Protección Ciudadana y la intervención de los móviles que patrullaban la zona.


La fuga comenzó en calle Chile, siguió por Riobamba y desembocó en la autopista Panamericana en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, desatando una persecución de largo recorrido.


Finalmente, las autoridades lograron interceptar el rodado en Capital, donde los cuatro individuos fueron reducidos y detenidos. Todos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.


Video de película: persecución desde Tigre hasta Capital terminó con cuatro detenidos

Últimas Noticias

Kicillof reunió a candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria en Ensenada
Kicillof reunió a candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria en Ensenada
Dos detenidos por el robo de 10 millones en una brutal entradera a jubilados en Pontevedra
Dos detenidos por el robo de 10 millones en una brutal entradera a jubilados en Pontevedra
Vecinos de Tigre podrán opinar sobre el crecimiento de la ciudad y nuevas torres
Vecinos de Tigre podrán opinar sobre el crecimiento de la ciudad y nuevas torres
Ford donó una Ranger a la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato para prácticas educativas
Ford donó una Ranger a la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato para prácticas educativas
Trenes Mitre: el ramal Tigre interrumpido y los ramales Suárez y Mitre limitados entre el sábado y el martes por obras
Trenes Mitre: el ramal Tigre interrumpido y los ramales Suárez y Mitre limitados entre el sábado y el martes por obras
San Fernando: asesinaron a un sargento en un tiroteo y otro policía recibió 9 disparos
San Fernando: asesinaron a un sargento en un tiroteo y otro policía recibió 9 disparos