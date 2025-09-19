Vecinos de Tigre podrán opinar sobre el crecimiento de la ciudad y nuevas torres

El intendente Julio Zamora anunció el inicio de un proceso participativo en todas las localidades del distrito para consensuar una nueva normativa urbana. Mientras tanto, un decreto municipal establece un límite preventivo a las construcciones por encima de los ocho pisos.

El Municipio de Tigre anunció el lanzamiento de un proceso participativo en todas las localidades para debatir y consensuar una nueva normativa sobre construcciones en altura y desarrollo urbano, en función del crecimiento poblacional y las demandas actuales de la comunidad.

La planificación urbana del distrito tiene sus orígenes en 1996, cuando bajo la gestión de Ricardo Ubieto se aprobó el Código de Zonificación que marcó las bases del desarrollo territorial. Allí se definieron los criterios de expansión de las distintas áreas, condicionados a la llegada de agua y cloacas. Con el paso de los años, esa infraestructura se consolidó y nuevas zonas se fueron desarrollando.

La normativa se fue actualizando en distintas etapas. En 2017, la Ordenanza 3564 revisó parámetros y corredores urbanos, y en 2021, la Ordenanza 3776 creó nuevas zonas, como el Área Central C7 y la Residencial Mixta RM2. La estrategia oficial se orientó a consolidar una ciudad de proximidad, evitando la concentración de servicios y desarrollo en un único centro.

De acuerdo al Censo 2022, Tigre alcanzó los 446.949 habitantes, lo que implica un crecimiento del 18,7%, casi el doble del promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (9,2%). Estos números reflejan la transformación del distrito en una de las ciudades más dinámicas de la provincia.

En este contexto, el intendente Julio Zamora destacó la necesidad de abrir un debate comunitario: “El crecimiento de Tigre en los últimos treinta años fue enorme y lo seguirá siendo. Por eso creemos que llegó el momento de detenernos, pensar en comunidad y decidir juntos cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro. En ese marco impulsamos el Decreto 935/25, que establece un límite a las construcciones en altura por encima de los ocho pisos como una medida preventiva. Pedimos al Honorable Concejo Deliberante que convalide esta decisión y la prorrogue el tiempo razonable para abrir un debate serio, plural y participativo”.

El jefe comunal informó que el Municipio convocará a mesas consultivas en cada localidad, donde vecinos, instituciones y sectores productivos podrán acercar sus propuestas. “Queremos escuchar todas las voces para construir juntos un nuevo plan urbano sostenible que equilibre el desarrollo, la calidad de vida y las oportunidades en cada barrio. El Tigre del futuro se planifica entre todos”, finalizó.