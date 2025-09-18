Jóvenes de Tigre trabajaron en proyectos y reflexionaron sobre derechos y ciudadanía en el HCD

El Municipio de Tigre, junto al intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social Gisela Zamora, llevó adelante un Parlamento Juvenil con más de 50 estudiantes, promoviendo diálogo, participación y construcción de propuestas en el HCD local.

Más de 50 estudiantes de escuelas secundarias participaron del Parlamento Juvenil Tigre, una jornada de encuentro, diálogo y debate organizada por el Municipio de Tigre en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). El objetivo fue que los jóvenes intercambiaran ideas, expresaran propuestas y conocieran de cerca el funcionamiento de los espacios de decisión política.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron la iniciativa, que permitió a los estudiantes reflexionar sobre distintos ejes temáticos y la construcción de ciudadanía activa.

“Estas experiencias nos convocan a seguir trabajando y apoyando este tipo de iniciativas desde el Municipio de Tigre, como lo hemos hecho durante todos estos años. Es muy importante que los jóvenes estén involucrados en la política, que conozcan los espacios donde se puede debatir y que comprendan que sus ideas pueden concretarse. La participación juvenil significa sangre nueva, ideas frescas, diálogo y una escucha atenta en un contexto económico desafiante”, afirmó Zamora.

Durante el encuentro, los estudiantes abordaron nueve ejes temáticos:



Jóvenes y trabajo: desafíos para insertarse en el mundo laboral, relación entre educación y empleo, inclusión financiera y orientación vocacional.

Educación Sexual Integral (ESI): derechos vinculados a la sexualidad, prevención de violencias de género, cuidado del cuerpo y construcción de vínculos saludables.

Participación ciudadana: rol activo en la vida democrática, organización en centros de estudiantes y participación comunitaria.

Derechos humanos: derechos económicos, sociales, históricos y culturales, memoria e integración regional.

Salud mental: bienestar emocional, construcción de redes de cuidado y apertura sobre problemáticas juveniles.

Comunicación y medios: rol de medios y redes sociales, análisis de fake news y producción de contenidos críticos.

Educación ambiental integral: derecho a un ambiente sano y diverso, promoción de valores como cuidado y sostenibilidad.

Soberanía energética: historia energética argentina, creación de YPF y su impacto local y nacional.



“Acompañamos un nuevo parlamento juvenil, en este caso en el HCD, realizamos una representación de lo que es una asunción del Concejo Deliberante, algo muy importante para que los jóvenes participen. Con la presencia y el apoyo del intendente Julio Zamora, pudimos llevar adelante este espacio que fomenta principalmente el encuentro, el diálogo y el conocimiento acerca de la comunidad. Es muy positivo que estas actividades se realicen en Tigre, ya que permiten generar pensamiento crítico entre los jóvenes”, expresó Gisela Zamora.

El estudiante Dante, de la Escuela Técnica Nº3 de Benavidez, destacó la experiencia: “La experiencia me pareció muy linda y me encantó. Estoy completamente agradecido porque en su momento fue nuevo para mí. Espero poder seguir participando. Es esencial que se nos escuche, que se preste atención a nuestra voz para comunicar nuestras inquietudes, quejas y también propuestas. Por mi parte, busco potenciar ideas que ya están en marcha, pero que quizá necesitan un empujón adicional para funcionar a mayor escala”.

Con esta iniciativa, el Municipio de Tigre reafirmó su compromiso con la formación de ciudadanía activa, crítica y comprometida, promoviendo la participación juvenil como motor de transformación social y fortaleciendo la democracia desde la escuela hacia toda la comunidad.