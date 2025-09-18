Detienen al “Gordo Tin”, último integrante de la banda de salideras bancarias en CABA

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina capturaron a “Gordo Tin”, último integrante de una banda dedicada a salideras bancarias en CABA, tras un operativo en Villa Luzuriaga. El detenido quedó a disposición de la justicia por robo con armas y se secuestraron elementos vinculados a actividades delictivas.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Villa Luzuriaga a “Gordo Tin”, último integrante de una banda dedicada a salideras bancarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se realizó tras investigaciones del Ministerio de Seguridad Nacional y se desprende de un operativo de agosto, a cargo de la División Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO), que permitió desarticular la organización en la zona norte de CABA. En ese momento, fueron detenidos dos miembros de la banda, identificados como “Tiki” y “Boli”, durante allanamientos en Moreno.

Las pesquisas posteriores permitieron determinar la participación de “Gordo Tin”, quien había logrado evadir los operativos iniciales. Con la intervención de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, a cargo de José María Campagnoli, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, liderado por Karina Zucconi, los federales realizaron análisis de redes sociales, vigilancia y estudios informativos para ubicar al prófugo en La Matanza.

Tras una vigilancia discreta sobre la vivienda ubicada en la calle América al 2000, los agentes identificaron y detuvieron al sospechoso en la vía pública. En su poder se secuestraron un teléfono celular y un chip de telefonía.

La organización no solo cometía salideras bancarias, sino que también operaba un punto de acopio de estupefacientes, armas de fuego y dinero proveniente de ventas ilícitas.

El detenido, de nacionalidad argentina y 33 años, quedó a disposición de la justicia por el delito de “Robo con utilización de armas”.