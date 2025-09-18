Dos yates incendiados en San Fernando: un trabajador sufrió quemaduras y fue hospitalizado

Dos yates se incendiaron en la guardería náutica Amarras del Norte, en San Fernando. Un empleado de 43 años sufrió quemaduras y permanece internado en el Hospital Petrona de Cordero.

Dos yates se incendiaron este miércoles pasado el mediodía en la guardería náutica Amarras del Norte, ubicada en calle Del Arca y el río Luján, en San Fernando. Un empleado del lugar, de 43 años y oriundo de Santiago del Estero, sufrió quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Petrona de Cordero, donde permanece internado.

El fuego se inició en una de las embarcaciones y se propagó a otra cercana por causas que aún se investigan. La UFI Correccional de San Fernando, a cargo del fiscal Marcelo Fuenzalida, abrió una causa por averiguación de causales de incendio y dispuso pericias en el lugar, además de la toma de declaraciones a testigos.

Desde el Municipio de San Fernando explicaron que “primero, rápidamente, personal del Parque Náutica aisló a los dos yates para que el fuego no se expandiera a otras unidades”.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, personal de la Prefectura Naval Argentina, efectivos de la Comisaría 3ª de la Bonaerense, ambulancias municipales, Defensa Civil y Protección Ciudadana. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron durante casi una hora para sofocar las llamas. “Las lanchas no se hundieron”, destacaron fuentes de seguridad.

Según informaron, la rápida intervención de Prefectura evitó la propagación del incendio y un eventual derrame de hidrocarburos sobre el río Luján.

El trabajador herido sufrió quemaduras en el rostro, brazos y piernas. “La lesión de la cara fue la más comprometida, por lo que lo llevaron al quirófano y le hicieron una toilette. Quedó ventilado porque tenía las vías aéreas muy irritadas y se decidió dejarlo así de 24 a 48 horas. Está estable”, detallaron fuentes médicas. Otro hombre fue atendido por inhalación de monóxido de carbono.

Por disposición de la Fiscalía General de San Fernando, se iniciaron actuaciones de rigor, mientras que la Prefectura Naval abrió un sumario administrativo interno para esclarecer lo ocurrido.