Detienen en Don Torcuato a un hombre que robó elementos de un auto

Un hombre fue arrestado tras sustraer pertenencias de un vehículo estacionado en la colectora de la Autopista Panamericana. La rápida intervención del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió recuperar los objetos robados y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del COT. Las imágenes mostraron al individuo abriendo un auto estacionado y sustraer una mochila que se encontraba en su interior.

Luego de cometer el hurto, el sospechoso descartó lo robado a pocos metros del vehículo y regresó para intentar continuar con el ilícito. En ese momento, un móvil del COT, junto con personal policial, arribó al lugar tras el aviso de la central y redujo al individuo.

Tras un rastrillaje, se logró recuperar todas las pertenencias de la vecina afectada, que fueron restituidas gracias al eficaz accionar de las fuerzas de seguridad.

Este procedimiento demuestra la efectividad del sistema de videovigilancia de Tigre y la coordinación entre el COT y la Policía bonaerense para prevenir y actuar ante delitos en la vía pública.