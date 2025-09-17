edición 7870 - visitas hoy 1331

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro entre los municipios más eficientes para la habilitación de comercios

San Isidro entre los municipios más eficientes para la habilitación de comercios
Un estudio de IDESA ubicó a San Isidro entre los municipios del AMBA más eficientes para abrir negocios, destacando la digitalización de trámites, claridad informativa y asistencia al vecino.

San Isidro se ubicó entre los municipios más eficientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la habilitación de comercios, según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).


El relevamiento se realizó en 19 municipios y se centró en la experiencia de los ciudadanos al realizar trámites municipales para abrir un negocio. El estudio destacó la digitalización, claridad informativa y asistencia al usuario, con el objetivo de detectar obstáculos y promover mejoras en la gestión pública.


San Isidro obtuvo el segundo lugar en el ranking, detrás de Tres de Febrero, con un puntaje del 60,5%. La evaluación resaltó instrucciones claras, formularios descargables y canales de asistencia, aspectos clave para simplificar la apertura de comercios.


Hace poco más de tres meses, el municipio implementó la habilitación de comercios 100% online. Desde entonces, se habilitaron más de 250 locales, incluyendo rubros como indumentaria, peluquerías, gimnasios, ferreterías, carnicerías, almacenes, joyerías, zapaterías, bazares, artículos de audio y TV, inmobiliarias y veterinarias.


La medida busca desburocratizar los trámites, dinamizar la economía local y eliminar costos innecesarios: la tasa para habilitación fue eliminada, formando parte de las 400 suprimidas por la gestión del intendente Ramón Lanús. Algunos rubros incluso accedieron a la habilitación exprés, que se obtiene en menos de 24 horas, acelerando la apertura de negocios y fomentando el emprendedurismo.


Últimas Noticias

La legislatura bonaerense analiza un proyecto para informar aumentos de combustibles con 72 horas de anticipación
La legislatura bonaerense analiza un proyecto para informar aumentos de combustibles con 72 horas de anticipación
Capturan al último sospechoso del crimen de Silvia Lépez en Vicente López
Capturan al último sospechoso del crimen de Silvia Lépez en Vicente López
Delincuentes roban dinero de camioneta en Nordelta con inhibidor
Delincuentes roban dinero de camioneta en Nordelta con inhibidor
San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas
San Fernando invita a la Bicicleteada Familiar del 21 de septiembre con actividades gratuitas
Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi
Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi
Tigre y Nordelta construirán un puente sobre el Camino Bancalari para mejorar el tránsito
Tigre y Nordelta construirán un puente sobre el Camino Bancalari para mejorar el tránsito