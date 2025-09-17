San Isidro entre los municipios más eficientes para la habilitación de comercios

Un estudio de IDESA ubicó a San Isidro entre los municipios del AMBA más eficientes para abrir negocios, destacando la digitalización de trámites, claridad informativa y asistencia al vecino.

San Isidro se ubicó entre los municipios más eficientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la habilitación de comercios, según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El relevamiento se realizó en 19 municipios y se centró en la experiencia de los ciudadanos al realizar trámites municipales para abrir un negocio. El estudio destacó la digitalización, claridad informativa y asistencia al usuario, con el objetivo de detectar obstáculos y promover mejoras en la gestión pública.

San Isidro obtuvo el segundo lugar en el ranking, detrás de Tres de Febrero, con un puntaje del 60,5%. La evaluación resaltó instrucciones claras, formularios descargables y canales de asistencia, aspectos clave para simplificar la apertura de comercios.

Hace poco más de tres meses, el municipio implementó la habilitación de comercios 100% online. Desde entonces, se habilitaron más de 250 locales, incluyendo rubros como indumentaria, peluquerías, gimnasios, ferreterías, carnicerías, almacenes, joyerías, zapaterías, bazares, artículos de audio y TV, inmobiliarias y veterinarias.

La medida busca desburocratizar los trámites, dinamizar la economía local y eliminar costos innecesarios: la tasa para habilitación fue eliminada, formando parte de las 400 suprimidas por la gestión del intendente Ramón Lanús. Algunos rubros incluso accedieron a la habilitación exprés, que se obtiene en menos de 24 horas, acelerando la apertura de negocios y fomentando el emprendedurismo.