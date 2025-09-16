Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi

El Paseo Cultural Otamendi recibirá este jueves 18 de septiembre a las 20h la 30° edición del Salón Primavera, la muestra anual más importante de dibujo, pintura, grabado y fotografía de San Fernando, con más de 80 obras seleccionadas y premiadas, música en vivo, mapping e intervenciones artísticas.

Este jueves 18 de septiembre a las 20h se inaugurará el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi (Sarmiento 1477). La exposición anual, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando, reunirá más de 80 obras premiadas y seleccionadas en las disciplinas de dibujo, pintura, grabado y fotografía. La entrada será libre y gratuita.

Durante la inauguración se sumarán música en vivo, mapping e intervenciones artísticas, ofreciendo a los visitantes una experiencia integral de arte y cultura. La muestra combina el nuevo Teatro Otamendi con el histórico Palacio Belgrano, consolidando el Paseo Cultural como epicentro artístico de la región.

Pintura





Premio único al artista de San Fernando: Gabriela Podesta, Sin título







1er Premio: Lucas Rocino, Hay equipo “Misiones”







2do Premio: Iriarte Verónica, Lo que ven sus ojos







Menciones: Alicia Ceballos, Postales de un pueblo; Lugrin Francisco, El viejito de Epecuén; Marcela Motta, Otra trama





Seleccionados destacados:

Luis Marzon, Héroes de papel; Francisco Freixas, Desde Terragona; Verónica Pellegrini, Quimera; Juan Fernández, Umbral de silencio; Patricia Ures, Contrapunto; y muchos más.

Dibujo





1er Premio: Benavidez Guillermo, La niña santa







2do Premio: Balan Claudia, Edades otoñales







Mención: Gosetti Gladys, Reunión Vecinal





Seleccionados destacados:

Martina García, Lo esencial; Paula Cordero, Noche en las yungas; Lorena Becerra, XIV De la serie náufragos; y otros.

Grabado





1er Premio: Dommarco Elsa, Serie cartoneros







2do Premio: Cassano Gabriela, Palimpsesto







Menciones: Benítez Betina, Capítulo uno; Herrero Amelia, El paso del tiempo, el eco, tu voz





Seleccionados destacados:

Julio Mroue, Demoledor; Alicia Dawidson, Sol de nuestro norte jujeño; Abril Carpi, Paisaje de río; Gabriela Agüero, Reconstrucción II; Eugenia Shampalanne, Especimen I; y más.

Fotografía





1er Premio: Labonia Adriana, El velo de Themis







2do Premio: Mosqueira Marta Adriana, Entre la calma y la tormenta





Seleccionados destacados:

Oscar Lisandro Vázquez, En su taller; Joaquín Majdalani, Horas de lectura; Andrea Guedella, Coral; Martín Raggio, Mujer con sachet de leche; Niki Sicilliano, El estigma; Sandra Hernández, Mateando.

El 30° Salón Primavera de San Fernando consolida la tradición cultural local y ofrece al público la oportunidad de disfrutar de obras de gran calidad, premiadas y seleccionadas entre más de 300 participantes.