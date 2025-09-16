Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi

Este jueves 18 de septiembre a las 20h se inaugurará el 30° Salón Primavera de San Fernando en el Paseo Cultural Otamendi (Sarmiento 1477). La exposición anual, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando, reunirá más de 80 obras premiadas y seleccionadas en las disciplinas de dibujo, pintura, grabado y fotografía. La entrada será libre y gratuita.
Durante la inauguración se sumarán música en vivo, mapping e intervenciones artísticas, ofreciendo a los visitantes una experiencia integral de arte y cultura. La muestra combina el nuevo Teatro Otamendi con el histórico Palacio Belgrano, consolidando el Paseo Cultural como epicentro artístico de la región.
Pintura
Premio único al artista de San Fernando: Gabriela Podesta, Sin título
1er Premio: Lucas Rocino, Hay equipo “Misiones”
2do Premio: Iriarte Verónica, Lo que ven sus ojos
Menciones: Alicia Ceballos, Postales de un pueblo; Lugrin Francisco, El viejito de Epecuén; Marcela Motta, Otra trama
Seleccionados destacados:
Luis Marzon, Héroes de papel; Francisco Freixas, Desde Terragona; Verónica Pellegrini, Quimera; Juan Fernández, Umbral de silencio; Patricia Ures, Contrapunto; y muchos más.
Dibujo
1er Premio: Benavidez Guillermo, La niña santa
2do Premio: Balan Claudia, Edades otoñales
Mención: Gosetti Gladys, Reunión Vecinal
Seleccionados destacados:
Martina García, Lo esencial; Paula Cordero, Noche en las yungas; Lorena Becerra, XIV De la serie náufragos; y otros.
Grabado
1er Premio: Dommarco Elsa, Serie cartoneros
2do Premio: Cassano Gabriela, Palimpsesto
Menciones: Benítez Betina, Capítulo uno; Herrero Amelia, El paso del tiempo, el eco, tu voz
Seleccionados destacados:
Julio Mroue, Demoledor; Alicia Dawidson, Sol de nuestro norte jujeño; Abril Carpi, Paisaje de río; Gabriela Agüero, Reconstrucción II; Eugenia Shampalanne, Especimen I; y más.
Fotografía
1er Premio: Labonia Adriana, El velo de Themis
2do Premio: Mosqueira Marta Adriana, Entre la calma y la tormenta
Seleccionados destacados:
Oscar Lisandro Vázquez, En su taller; Joaquín Majdalani, Horas de lectura; Andrea Guedella, Coral; Martín Raggio, Mujer con sachet de leche; Niki Sicilliano, El estigma; Sandra Hernández, Mateando.
El 30° Salón Primavera de San Fernando consolida la tradición cultural local y ofrece al público la oportunidad de disfrutar de obras de gran calidad, premiadas y seleccionadas entre más de 300 participantes.