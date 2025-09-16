El decano de la UTN Pacheco pidió respuestas tras el veto presidencial

El decano de la UTN General Pacheco, José Luis García, expresó su preocupación por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y confirmó la participación en la marcha de este miércoles. Denunció la falta de recomposición salarial, el ahogo presupuestario y la ausencia de obra pública, y aseguró que “la facultad genera recursos propios para sobrevivir, cuando antes se usaban para crecer”.

El decano de la UTN Facultad Regional General Pacheco, José Luis García, se refirió al impacto del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y confirmó que la institución participará de la marcha del miércoles 17 frente al Congreso.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open, García agradeció el acompañamiento de la comunidad y sostuvo: “Es una situación difícil. Venimos desde 2023 con el mismo presupuesto prorrogado, y en 2024 y 2025 seguimos con un presupuesto reconducido que no da respuesta a la recomposición salarial ni a los gastos de funcionamiento”.

El decano remarcó que el principal problema es la falta de actualización en los salarios de docentes y no docentes, lo que provoca la pérdida de personal con años de trayectoria. “Estamos perdiendo gente con 12 o 15 años de carrera docente. Es imposible reemplazarlos: al ingresar alguien sin antigüedad se pierde la esencia de lo que es una universidad”, lamentó.

Respecto al funcionamiento de la UTN Pacheco, reveló datos concretos: “El año pasado, con 6 hectáreas y media de superficie, gastamos 490 millones de pesos en mantenimiento, desde cerraduras hasta cañones de proyección. El Estado Nacional nos transfirió solo 120 millones. Eso cubre menos del 26% de lo necesario”.

Para sostener la actividad, la facultad se ve obligada a destinar fondos propios: “Generamos 1500 millones de pesos con servicios y proyectos, pero hoy en lugar de destinarlos al crecimiento, los usamos para subsistir. Hace más de 15 años que no tenemos obra pública en Pacheco”.

El decano también abordó el impacto del discurso oficial que tildó a las universidades como parte de la “casta”. Recordó que el Centro de Estudiantes realizó una encuesta anónima con 25 preguntas sobre transparencia, a las que él respondió en detalle, y solicitó una auditoría interna. “Ya llevamos cuatro auditorías en mi gestión. Publicamos los informes en la web para que toda la comunidad los pueda leer”, explicó.

En ese sentido, invitó a ingresar a la página de la facultad: “En el área de transparencia está el informe 2024, con 86 páginas. En las primeras 26 se muestra la auditoría interna. Es fundamental que la sociedad vea los datos reales, no el relato”.

Sobre la movilización de los estudiantes, aseguró: “El discurso oficial pegó al principio, pero hoy los alumnos se involucran más. Algunos me cruzan en los pasillos y me agradecen por publicar las auditorías. También graduados nos llamaron sorprendidos por la dureza de la situación”.

Finalmente, García pidió diálogo y soluciones de fondo: “Lo que falta es diálogo. Ojalá el 2026 empiece distinto, con un presupuesto aprobado y sin parches. No podemos seguir con aumentos del 1,3% o del 1,2% cuando la inflación los licúa al instante. Queremos ser parte del plan para sacar adelante al país, no quedar a un costado”.

Entrevista Completa